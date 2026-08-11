من النمل إلى النحل... حشرات صغيرة تكشف أسرار اتخاذ القرارات الذكية

كشفت دراسات علمية أنّ الحشرات، رغم بساطة أدمغتها، تمتلك آليات فعّالة لاتخاذ القرارات وحل المشكلات، وقد ألهم بعضها خوارزميات تُستخدم اليوم في مجالات بشرية مثل النقل والاتصالات والخدمات اللوجستية. ويشير باحثون إلى أنّ سلوك هذه الكائنات قد يقدّم دروسًا مفيدة للبشر حول كيفية اتخاذ قرارات أكثر كفاءة.



ويُعدّ النمل مثالًا بارزًا على الذكاء الجماعي، إذ تستكشف أفراد المستعمرة مسارات متعددة بحثًا عن الطعام، ثم تعزّز المسارات الأكثر كفاءة عبر إفراز الفيرومونات، ما يساعد المجموعة تدريجيًا على اختيار الطريق الأقصر والأفضل من دون الحاجة إلى قائد مركزي.



كما يعتمد نحل العسل على آلية جماعية لاختيار موقع الخلية، من خلال "رقصة الاهتزاز" التي تستخدمها النحلات لنقل معلومات عن المواقع المحتملة والتعبير عن تفضيلاتها، ما يساهم في وصول المجموعة إلى قرار مشترك.



وتُظهر أبحاث أخرى أنّ عدم الانحياز المسبق والتنوّع في السلوكيات قد يكونان عاملين مهمين في تحسين القرارات الجماعية. فقد أظهرت تجارب على الجراد أنّ وجود أفراد غير منحازين إلى خيار معيّن قد يساعد المجموعة على تغيير توجهها، بينما كشفت دراسات على الصراصير أنّ اختلاف السلوكيات والشخصيات داخل المجموعة يمكن أن يساهم في تسريع الوصول إلى القرار المناسب.



أما ذباب الفاكهة، فيقدّم درسًا مختلفًا، إذ يستطيع الموازنة بين المكافآت والمخاطر، كما تتأثر قراراته بحالته الداخلية، مثل الجوع والتوتر. ويشير الباحثون إلى أنّ هذه النتائج تذكّر بأنّ الخبرات السابقة والمشاعر والإشارات الداخلية ليست دائمًا عائقًا أمام اتخاذ القرارات، بل قد تساهم أحيانًا في الوصول إلى خيارات أكثر ملاءمة للظروف.