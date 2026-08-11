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تعاون بين BDD وOMT لدعم التحوّل الرقمي في مجتمع الأعمال
منوعات
2026-08-11 | 08:49
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تعاون بين BDD وOMT لدعم التحوّل الرقمي في مجتمع الأعمال
وقّعت منطقة بيروت الرقمية Beirut Digital District، المركز الرائد الذي يحتضن الشركات وروّاد الأعمال والمبتكرين، مذكرة تفاهم مع OMT، الشركة الرائدة في مجال الخدمات المالية في لبنان، تهدف إلى دعم التحوّل الرقمي في مجتمع الأعمال، وذلك عبر تعزيز اعتماد حلول للخدمات المالية في العمليات اليومية.
في هذا الإطار، قال الرئيس التنفيذي لـ Beirut Digital District محمد رباح: "لا تقتصر رؤيتنا في BDD على توفير مساحات للمكاتب فحسب، بل نعمل على بناء بيئة عمل تُتيح للشركات وروّاد الأعمال وأصحاب الكفاءات الوصول إلى الأدوات والخدمات التي يحتاجون إليها للنمو. وتأتي شراكتنا مع OMT كخطوة جديدة في هذا الاتجاه، من خلال توفير خدمات مالية موثوقة لمجتمعنا وتسهيل عمليات الدفع اليومية للشركات".
ومن جهته، قال رئيس مجلس إدارة OMT حكمت أبو زيد: "انطلاقًا من رؤيتنا الاستراتيجية لتطوير الخدمات المالية وتوفير حلول دفع مبتكرة تلبّي احتياجات الأفراد والشركات، نعتزّ بالتعاون مع BDD، إذ يُتيح لنا وضع خبرتنا في مجال التكنولوجيا المالية في خدمة مجتمع أعمال مميّز يضمّ نخبة من الشركات وروّاد الأعمال، عبر تقديم حلول مالية رقمية متكاملة وسهلة الاستخدام".
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