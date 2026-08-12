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عالق بين الكبير والمدلّل الصغير؟... "يوم الطفل الأوسط" يعيد الأضواء لمن عاش بين الاثنين

منوعات
2026-08-12 | 05:50
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عالق بين الكبير والمدلّل الصغير؟... &quot;يوم الطفل الأوسط&quot; يعيد الأضواء لمن عاش بين الاثنين
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عالق بين الكبير والمدلّل الصغير؟... "يوم الطفل الأوسط" يعيد الأضواء لمن عاش بين الاثنين

تزامنًا مع "يوم الطفل الأوسط"، تتجه الأنظار نحو فئة لطالما وجدت نفسها في المساحة الفاصلة بين مسؤوليات الأخ الأكبر والاهتمام الذي غالبًا ما يحظى به الأصغر.

ورغم الشكاوى الشائعة المرتبطة بما يُعرف بـ"متلازمة الطفل الأوسط"، وما قد يرافقها من شعور بالتجاهل أو صعوبة في إيجاد مكانة واضحة داخل الأسرة، تشير بعض الأبحاث إلى أنّ ترتيب الولادة والتجارب العائلية المرتبطة به قد يساهمان في اكتساب مجموعة من المهارات والسمات الشخصية.

فنشأة الطفل الأوسط بين أخ أكبر وآخر أصغر قد تدفعه إلى تعلّم الدبلوماسية والتفاوض والتوفيق بين الأطراف، نتيجة التعامل المستمر مع اختلاف احتياجات إخوته ومواقفهم.

كما أنّ حصوله أحيانًا على مساحة أكبر من الاستقلالية، مقارنةً بالرقابة التي قد ترافق الطفل البكر، يمكن أن يعزز اعتماده على نفسه وقدرته على التكيّف وبناء علاقات خارج نطاق الأسرة.

ورغم أنّ هذا اليوم مناسبة غير رسمية، فإنه يشكّل فرصةً للأسر لمنح الطفل الأوسط مساحة خاصة من الاهتمام، من خلال خطوات بسيطة، مثل تخصيص وقت له بمفرده، أو منحه حرية اختيار نشاط أو وجبة يحبها، أو التعبير مباشرةً عن تقدير مكانته داخل العائلة.

وفي النهاية، قد يكون "يوم الطفل الأوسط" فرصةً لكسر الصورة النمطية المرتبطة بترتيب الأبناء، ومنح من اعتاد الوقوف في المنتصف فرصةً ليتصدّر المشهد ولو ليوم واحد.
 

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