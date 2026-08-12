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أكثر من 1.3 مليار شاب يجمعهم الطموح... العالم يحتفي بيوم الشباب

منوعات
2026-08-12 | 05:41
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أكثر من 1.3 مليار شاب يجمعهم الطموح... العالم يحتفي بيوم الشباب
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أكثر من 1.3 مليار شاب يجمعهم الطموح... العالم يحتفي بيوم الشباب

تُحيي الأمم المتحدة اليوم العالمي للشباب لعام 2026 تحت شعار "سياقات مختلفة، وتطلعات مشتركة"، مسلّطةً الضوء على الطموحات التي تجمع أكبر جيل من الشباب في تاريخ البشرية، والذي يتجاوز عدده حاليًا 1.3 مليار شاب وشابة، رغم اختلاف واقعهم الاجتماعي والجغرافي والاقتصادي من دولة إلى أخرى.

وتعود جذور هذه المناسبة إلى عام 1991، حين اقترح شباب شاركوا في الدورة الأولى للمنتدى العالمي للشباب تخصيص يوم عالمي لهم، قبل أن تعتمده الجمعية العامة للأمم المتحدة رسميًا عام 1999، ويُحتفل به للمرة الأولى في 12 آب 2000، بهدف التوعية بقضايا الشباب وتعزيز دورهم كشركاء أساسيين في التنمية.

وأوضحت المنظمة الدولية أنّ شباب اليوم يتشاركون تطلعات أساسية، من بينها السعي إلى الكرامة والعمل اللائق والتعليم الجيد والمشاركة الفاعلة في صنع القرار ومواجهة تغيّر المناخ.

من جانبه، شدّد مكتب الأمم المتحدة للشباب على أنّ التحولات التي تشهدها مجالات العمل والتعليم أصبحت واقعًا ملموسًا، ما يستوجب تزويد الشباب بمهارات المستقبل، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والمواطنة الرقمية، إلى جانب المهارات الإنسانية الأساسية، مثل التفكير النقدي والمرونة.

كما أكد أهمية التعامل مع الشباب كشركاء وصنّاع قرار في صياغة السياسات التعليمية والاقتصادية، بدلًا من الاكتفاء باعتبارهم مستفيدين منها.

وتزامنًا مع المناسبة، أطلقت الأمم المتحدة حملة تضامن رقمية عبر وسم #YouthDay، لتسليط الضوء على الابتكارات والمبادرات التي يقودها الشباب حول العالم.

كما أعلنت فتح باب المشاركة في استطلاع رأي واستشارات عالمية تمتد حتى 20 أيلول 2026، لإتاحة الفرصة أمام الجيل الصاعد للمساهمة في صياغة رؤيته ورسم أهداف التعليم لما بعد عام 2030، تماشيًا مع مخرجات منتدى الشباب التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، الذي عُقد في نيويورك وناقش سبل تعزيز التنمية المستدامة.

منوعات

الامم المتحدة

الشباب

اليوم العالمي للشباب

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