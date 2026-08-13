كيف تضيف "ساعة" إلى يومك؟...هل تشعر بأنّ يومك ينتهي قبل أن تتمكن من إنجاز كل ما تريده؟

يرى خبير الإدارة والتدريب التنفيذي نيل شور أنّ الحصول على وقت إضافي لا يتطلب بالضرورة تغيير جدول أعمالك، بل قد يبدأ من طريقة تعاملك مع المواقف المقلقة والمزعجة.ويشير شور في كتابه الجديد "الساعة الخامسة والعشرون" إلى أنّ الحدّ من القلق المفرط والتخمين والشكوى وسوء الفهم يمكن أن يوفر قدرًا كبيرًا من الوقت والطاقة.وينصح شور، عند مواجهة موقف مقلق، بالتوقف وتخيّل أسوأ نتيجة ممكنة، ثم تقدير احتمال حدوثها بشكل واقعي. فكثيرًا ما نصنع في أذهاننا سيناريوهات كارثية لا تستند إلى احتمالات حقيقية، ما يدفعنا إلى التفكير في المشكلة لساعات والتحدث عنها مرارًا. أما تقييم احتمال وقوع أسوأ سيناريو، فقد يساعد على وضع الأمور في حجمها الطبيعي والانتقال سريعًا إلى التعامل معها.كما يشدّد على أهمية التحقق من نوايا الآخرين قبل تفسير كلماتهم بطريقة سلبية، خصوصًا في الرسائل النصية والبريد الإلكتروني، حيث يسهل إساءة فهم نبرة الكلام.ويقترح أيضًا اختيار صورة أو مكان يبعث على السعادة والهدوء، واستحضاره ذهنيًا لبضع ثوانٍ عند التعرّض للتوتر، ما قد يساعد على تهدئة ردود الفعل والتعامل مع الموقف بوضوح أكبر.ومن بين نصائحه كذلك تقبّل الملاحظات بدلًا من التعامل معها بدفاعية، وحتى شكر الشخص الذي يقدّم النقد، إذ قد تحمل ملاحظاته جوانب مفيدة تساعد على التطور.وعند التعرّض لموقف مزعج، يقترح شور منح النفس فترة محددة للحزن أو الانزعاج، قد تمتد من ساعتين إلى أربع ساعات، قبل الانتقال إلى معالجة المشكلة بدل الاستمرار في التفكير فيها. كما يشجّع على التواصل بوضوح ومباشرة، لأنّ المراوغة في الإجابات قد تؤدي إلى نقاشات طويلة واستفسارات إضافية تستهلك مزيدًا من الوقت.وبحسب شور، لا تكمن الفكرة في إضافة ساعة فعلية إلى اليوم، بل في استعادة الوقت الذي نهدره في القلق وسوء الفهم وردود الفعل العاطفية. ومن خلال التوقف للحظات، وتقييم المواقف بواقعية، والتواصل بوضوح، يمكن تقليل الوقت المهدور والتركيز بشكل أفضل على ما هو مهم. 5 تغييرات بسيطة تمنع هدر وقتك