قبل شراء سيارة مستعملة... 8 خطوات تكشف الغشّ والأعطال الخفية

حذّر خبراء السيارات المشترين من الانخداع بالبريق الخارجي للسيارة المستعملة أو بسعرها المغري، مؤكدين أنّ الفحص الفني الشامل قبل الشراء يُعدّ من أهم الخطوات للكشف عن العيوب الخفية وتجنّب تكاليف إصلاح باهظة لاحقًا.



وتبدأ عملية الفحص بالمعاينة الدقيقة للمحرك، للتأكد من كفاءته وخلوّه من التسرّبات والأصوات غير الطبيعية التي قد تشير إلى وجود أعطال.



بعد ذلك، يُفحص ناقل الحركة للتأكد من سلاسة تبديل السرعات وعدم وجود تأخير أو اهتزازات أثناء القيادة.



ويمتد الفحص إلى الهيكل الخارجي والطلاء للكشف عن آثار حوادث سابقة أو عمليات إصلاح وإعادة طلاء قد تكون مخفية.



كما يُعدّ اختبار المكابح ضروريًا للتأكد من قوة استجابتها وقدرة السيارة على التوقف بأمان، فيما يمكن أن تكشف حالة الإطارات وتاريخ تصنيعها عن مدى اهتمام المالك السابق بصيانة المركبة.



ويوصي الخبراء أيضًا بإجراء فحص إلكتروني لأنظمة السيارة، والتأكد من سلامة البطارية والمكوّنات الكهربائية، إلى جانب مقارنة قراءة عدّاد المسافات بحالة السيارة ومقصورتها لرصد أي مؤشرات محتملة إلى التلاعب بالعداد.



ومن المهم كذلك الاطلاع على سجل صيانة السيارة وتاريخها، عند توفرهما، لمعرفة الأعطال والإصلاحات والحوادث السابقة.



وتبقى تجربة القيادة الميدانية الخطوة الحاسمة قبل الشراء، إذ يُنصح بتجربة السيارة على طرق مختلفة وبسرعات متنوعة لملاحظة أي أصوات أو اهتزازات أو مشكلات غير طبيعية في أدائها.