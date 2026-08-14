الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

قبل شراء سيارة مستعملة... 8 خطوات تكشف الغشّ والأعطال الخفية

منوعات
2026-08-14 | 10:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قبل شراء سيارة مستعملة... 8 خطوات تكشف الغشّ والأعطال الخفية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قبل شراء سيارة مستعملة... 8 خطوات تكشف الغشّ والأعطال الخفية

حذّر خبراء السيارات المشترين من الانخداع بالبريق الخارجي للسيارة المستعملة أو بسعرها المغري، مؤكدين أنّ الفحص الفني الشامل قبل الشراء يُعدّ من أهم الخطوات للكشف عن العيوب الخفية وتجنّب تكاليف إصلاح باهظة لاحقًا.

وتبدأ عملية الفحص بالمعاينة الدقيقة للمحرك، للتأكد من كفاءته وخلوّه من التسرّبات والأصوات غير الطبيعية التي قد تشير إلى وجود أعطال.

بعد ذلك، يُفحص ناقل الحركة للتأكد من سلاسة تبديل السرعات وعدم وجود تأخير أو اهتزازات أثناء القيادة.

ويمتد الفحص إلى الهيكل الخارجي والطلاء للكشف عن آثار حوادث سابقة أو عمليات إصلاح وإعادة طلاء قد تكون مخفية.

كما يُعدّ اختبار المكابح ضروريًا للتأكد من قوة استجابتها وقدرة السيارة على التوقف بأمان، فيما يمكن أن تكشف حالة الإطارات وتاريخ تصنيعها عن مدى اهتمام المالك السابق بصيانة المركبة.

ويوصي الخبراء أيضًا بإجراء فحص إلكتروني لأنظمة السيارة، والتأكد من سلامة البطارية والمكوّنات الكهربائية، إلى جانب مقارنة قراءة عدّاد المسافات بحالة السيارة ومقصورتها لرصد أي مؤشرات محتملة إلى التلاعب بالعداد.

ومن المهم كذلك الاطلاع على سجل صيانة السيارة وتاريخها، عند توفرهما، لمعرفة الأعطال والإصلاحات والحوادث السابقة.

وتبقى تجربة القيادة الميدانية الخطوة الحاسمة قبل الشراء، إذ يُنصح بتجربة السيارة على طرق مختلفة وبسرعات متنوعة لملاحظة أي أصوات أو اهتزازات أو مشكلات غير طبيعية في أدائها.
 

منوعات

سيارة مستعملة

شراء سيارة

فحص سيارة

التأكد من جودة السيارة.

LBCI التالي
ليس الحب دائمًا السبب... "خصم صامت" يشعل الخلافات بين الأزواج وهذه طريقة مواجهته
كيف تضيف "ساعة" إلى يومك؟...هل تشعر بأنّ يومك ينتهي قبل أن تتمكن من إنجاز كل ما تريده؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-07-23

اليونان تقرر شراء منظومة دفاعية من إسرائيل لقاء 2,8 مليار يورو

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-29

هل تشتهي أكل الثلج أو الورق؟... رغبة غريبة قد تكشف مشكلة صحية خفيّة

LBCI
منوعات
2026-06-08

لماذا تعتذر النساء أكثر من الرجال؟... علم النفس يكشف الأسباب الخفية

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-26

وزارة الزراعة والصناعة تكثفان جهودهما لمكافحة الغش وتعزيز الرقابة على قطاع الألبان والأجبان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:02

ليس الحب دائمًا السبب... "خصم صامت" يشعل الخلافات بين الأزواج وهذه طريقة مواجهته

LBCI
منوعات
2026-08-13

كيف تضيف "ساعة" إلى يومك؟...هل تشعر بأنّ يومك ينتهي قبل أن تتمكن من إنجاز كل ما تريده؟

LBCI
منوعات
2026-08-13

كلابنا تقرأ مشاعرنا من وجوهنا... دراسة تكشف ما يحدث في أدمغتها

LBCI
منوعات
2026-08-13

بحجم بذرة السمسم وتقتل الأشجار... خنفساء غازية تهدّد العالم بخسائر مليارية

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
03:27

لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-28

حزام ناري يطال النبطية

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-14

القناة 12 الإسرائيلية عن مصدر: الجيش الإسرائيلي يستعد هجوميا ودفاعيا لاحتمال استئناف حرب إيران فورا

LBCI
أمن وقضاء
2026-02-20

الجيش يواصل عملياته لمكافحة الاتجار بالمخدرات ويوقف 7 مواطنين

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
13:31

تركيا تدخل سباق جذب أصحاب الملايين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

"قولوا لحزب الله يسلّم سلاحو"… ماذا حمل عيسى إلى المسؤولين اللبنانيين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:18

تمويل معالجة النفايات من جيب المواطن

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:15

ملفات الحرب تلاحق ابرز جنرالات النظام السوري السابق.. فمن هو اللواء المتقاعد عادل عيسى الذي أوقف في لبنان؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:11

في معلولا: الحجر يتكلم بلغة المسيح!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:10

"معقول تشتي بآب وبعيد السيدة كمان"... هكذا تبدو الأجواء في حراجل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:09

الطير طار… والكتاب لم يصل بعد! هذه حالة الطوارئ في لبنان

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:49

مقدمة النشرة المسائية 14-8-2026

LBCI
أخبار لبنان
12:32

وفد أميركي في لبنان: دعم للجيش وبحث في الترتيبات الأمنية والاعتداءات الإسرائيلية

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
03:27

لورا خليل تُفجَع برحيل زوجها... وابنة شقيقها داليدا خليل تَنعاه بكلمات مؤثّرة

LBCI
حال الطقس
02:15

منخفض جويّ يؤثر على لبنان وأمطار متفرقة: تحذير من ارتفاع موج البحر

LBCI
فنّ
04:30

"قلبي يفيض بالحب"... وائل كفوري يحتفل بمعمودية ابنته كلوڤي (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
12:13

قاسم: لو لم تُفتح الحرب في 2 آذار لكانت فتحت بعد ذلك والمقاومة ماضية في خياراتها ومن يراهن على الاستسلام يراهن على سراب

LBCI
اسرار
00:15

أسرار الصحف المحلية ١٤-٨-٢٠٢٦

LBCI
أخبار لبنان
09:57

"كهرباء لبنان": إنذار عام بقطع التيار لا سيما عن القطاع العام وتفعيل جباية الفواتير وحملات نزع التعديات

LBCI
اقتصاد
02:14

إليكم جدول أسعار المحروقات

LBCI
أمن وقضاء
03:34

“أوباما” و”الطّبلوج” في قبضة شعبة المعلومات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More