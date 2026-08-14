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ليس الحب دائمًا السبب... "خصم صامت" يشعل الخلافات بين الأزواج وهذه طريقة مواجهته

منوعات
2026-08-14 | 11:02
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ليس الحب دائمًا السبب... &quot;خصم صامت&quot; يشعل الخلافات بين الأزواج وهذه طريقة مواجهته
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ليس الحب دائمًا السبب... "خصم صامت" يشعل الخلافات بين الأزواج وهذه طريقة مواجهته

أكد خبراء في العلاقات والتمويل الشخصي أنّ الخلافات بين الأزواج لا تعود دائمًا إلى ضعف التواصل العاطفي أو تراجع الحب، بل قد تشتعل في كثير من الأحيان بسبب المال، الذي يتحوّل إلى مصدر خفي للتوتر والنزاعات.

ويعود ذلك إلى أنّ القرارات المالية غالبًا ما تعكس مخاوف كل فرد وتجاربه السابقة وطريقة تنشئته، ما قد يجعل النقاش حول الفواتير والديون والإنفاق مساحة مشحونة بالدفاعية والتوجّس.

وأوضح المختصون أنّ المشكلة لا تكمن بالضرورة في حجم الدخل بحد ذاته، بل في غياب الحوار الواضح والمناسب لإدارة الشؤون المالية بين الزوجين.

ولتحويل النقاش المالي إلى مساحة للشراكة وإيجاد الحلول، يوصي الخبراء أولًا بفهم "النمط المالي" لشريك الحياة. فالشخص المقتصد قد يرى في الادخار مصدرًا للأمان، بينما قد يجد الشخص الأكثر إنفاقًا في الشراء وسيلة للمتعة أو التعبير عن الذات. ويساعد فهم هذه الخلفيات على استبدال الغضب بالتفهّم.

وعمليًا، ينصح خبراء التخطيط العائلي بعقد جلسة مالية شهرية قصيرة في أجواء مريحة وهادئة، مع التركيز على لغة الشراكة وإيجاد الحلول بدلًا من تبادل اللوم بشأن مصاريف الشهر السابق.

أما على صعيد إدارة الأموال، فيبرز نموذج يقوم على توزيعها بين حساب مشترك للنفقات الأساسية، وحساب شخصي لكل طرف يمنحه قدرًا من الاستقلالية في الإنفاق، وحساب للادخار والاستثمار، بما يحقق توازنًا بين المسؤولية المشتركة والحرية الفردية.

وشدّد المستشارون على أنّ الهدف ليس التركيز على الأرقام فحسب، بل تحويل المال من مصدر محتمل للخلاف إلى أداة تعزّز الشعور بالأمان وتدعم استقرار العلاقة والأسرة.

منوعات

مال

فاتورة

مصاريف

زواج

خلاف على المال

المال في الزواج.

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