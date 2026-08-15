فرحة مضاعفة في العائلة الهاشمية... الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين

يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم بتوأمتين، جعلهما الله قرة عين لوالديهما.
تفاصيل: https://t.co/hqvFFeEoMS pic.twitter.com/plVJgmAW4w
— RHC (@RHCJO) August 14, 2026
يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم بتوأمتين، جعلهما الله قرة عين لوالديهما.
تفاصيل: https://t.co/hqvFFeEoMS pic.twitter.com/plVJgmAW4w