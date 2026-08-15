فرحة مضاعفة في العائلة الهاشمية... الأميرة إيمان ترزق بتوأمتين

أعلن الديوان الملكي الهاشمي استقبال الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني وزوجها جميل ألكساندر ترميوتس مولودتين توأمتين، لتتضاعف فرحة العائلة الهاشمية بهذا الحدث السعيد.



وجاء في البيان الصادر عن الديوان الملكي الهاشمي:

"يسر الديوان الملكي الهاشمي أن يعلن بأن صاحبة السمو الملكي الأميرة إيمان بنت عبدالله الثاني، وسعادة السيد جميل ألكساندر ترميوتس، قد رزقا اليوم بتوأمتين، جعلهما الله قرة عين لوالديهما."



وبارك الديوان للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا العبدالله قدوم حفيدتيهما الجديدتين، فيما لم يُكشف بعد عن اسمي الطفلتين.



من جانبه، شارك الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بيان الديوان عبر خاصية "الستوري" على حسابه في "إنستغرام"، معبّرًا عن سعادته ومباركًا لشقيقته وزوجها بقوله: "الحمد لله على عظيم النعمة وتمام الفضل".



ويأتي هذا الخبر بعدما زفّت الملكة رانيا العبدالله نبأ حمل ابنتها في تموز الماضي، لتكبر عائلة الأميرة إيمان وجميل ألكساندر ترميوتس، اللذين تزوّجا في آذار 2023 ورُزقا بطفلتهما الأولى "أمينة" عام 2025.