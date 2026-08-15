قتل والدته وشقيقه… مراهق اميركي استعان بـ"ChatGPT" للتخلّص من أسرته

أوقفت السلطات الأميركية أرجون أرافيند، البالغ 17 عامًا، ووجّهت إليه تهمتي قتل والدته وشقيقه الأصغر، بعدما كشفت التحقيقات الأولية عن سلوك إلكتروني وصفته السلطات بـ"المقلق"، شمل استخدام الإنترنت و"ChatGPT" للبحث في أفكار نظرية وإنشاء قصص خيالية تتعلق بقتل أفراد من عائلته.



ووقعت الجريمة داخل منزل العائلة في أكتون بولاية ماساتشوستس، بينما كان الأب خارج المنزل. وانكشفت الواقعة بعدما حضر مدرّس إلى المنزل ولم يتمكن من الدخول أو التواصل مع أحد، فأبلغ والد المراهق، الذي حاول بدوره الاتصال بأفراد أسرته من دون جدوى، قبل أن يطلب من الشرطة إجراء فحص للاطمئنان عليهم.



وعند دخول المنزل، عثرت الشرطة على شقيق المتهم البالغ 14 عامًا في الطابق الأول، فيما عُثر على والدته في الطابق السفلي، وقد ظهرت على الضحيتين آثار إصابات واضحة. وأشار الادعاء إلى وجود دلائل على وقوع صراع عنيف داخل المنزل، فيما لا تزال التحقيقات جارية لكشف جميع ملابسات الجريمة.



وكان المراهق قد غادر المنزل بسيارة والدته، قبل أن تعثر عليه الشرطة في مدينة وايلاند المجاورة وتلقي القبض عليه. ودفع أرافيند ببراءته من التهم الموجهة إليه، وأُمر باحتجازه من دون كفالة، مع إخضاعه لتقييم للصحة النفسية.



وبحسب المدعية العامة لمقاطعة ميدلسكس، أظهرت التحقيقات أنّ المتهم كان قد استخدم "ChatGPT" في إنشاء سيناريوهات وقصص وشخصيات خيالية بدت مرتبطة بتهديدات لعائلته، ما يثير المخاوف من دور الذكاء الاصطناعي في الجرائم، خاصّةً مع وجود تقارير حول ثغرات تتيح تجاوز قواعد السلامة وتوليد إرشادات قد تُستغل إجرامياً.