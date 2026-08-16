أسرار أسعد رجل في العالم… 9 دروس لتعيش حياة أكثر سعادة

هل تشعر بالتوتر، وتقضي ساعات في التمرير على الهاتف، ولا تجد نفسك راضيًا مهما فعلت؟

ربما يمتلك الراهب البوذي يوندغي مينغيور رينبوتشي بعض الإجابات. فقد أظهرت دراسات أجريت على دماغه مستويات استثنائية من النشاط في منطقة القشرة الجبهية اليسرى، المرتبطة بمشاعر إيجابية مثل السعادة والحماس والفرح، حتى إن بعض الاختبارات أشارت إلى أنّ دماغه بدا أصغر سنًا من عمره الحقيقي.

وفيما يلي أبرز الدروس التي يعتمدها للوصول إلى حياة أكثر راحة ورضا:



-قلّل من وسائل الراحة لتعزّز شعورك بالرضا: يرى مينغيور أنّ الإنسان المعاصر يملك كل شيء تقريبًا بضغطة زر، ولذلك يلجأ سريعًا إلى الهاتف أو الطعام أو القهوة للهروب من الوحدة والملل. لكنه يعتبر هذه المشاعر فرصة لفهم الذات بدلًا من الهروب منها. فإذا وجدت نفسك تشاهد مسلسلًا وتتنقل في الوقت نفسه بين مقاطع الهاتف، فقد يكون ذلك مؤشرًا إلى أنّ المزيد من التحفيز لن يمنحك الرضا. جرّب إيقاف كل شيء والجلوس مع مشاعرك بدلًا من محاولة ملء الفراغ.



-تقبّل التغيير، حتى عندما يكون مخيفًا: غادر مينغيور ديره عام 2011 ليتنقل وحيدًا ويعيش كيوغي متشرّد، قبل أن يصاب بتسمم غذائي شديد دفعه إلى قضاء أيام في حالة من الإرهاق والألم. ويقول إنّ التجربة ساعدته على فهم فكرة التخلي عن محاولة السيطرة على كل شيء. لكنه يؤكد أن التغيير لا يحتاج إلى تجربة قاسية؛ فبدء عمل جديد أو علاقة جديدة أو حتى التعرف إلى أشخاص جدد يمكن أن يكون فرصة للنمو. كما يقترح إدخال تغييرات صغيرة يوميًا، مثل سلوك طريق مختلف إلى المنزل أو تجربة مكوّن جديد في الطبخ.



-لا تحتاج إلى الهدوء لتجد السلام: يعترف مينغيور بأنه شعر بالملل عندما بدأ التأمل، لكنه اكتشف لاحقًا أن أي شيء يمكن أن يصبح جزءًا من الممارسة. الضوضاء في الشارع، أصوات الموسيقى أو حتى أحاديث الآخرين يمكن تحويلها إلى نقطة تركيز. وينصح بالتدرّج، بدءًا من أصوات هادئة كالموسيقى أو خرير المياه، وصولًا إلى الأصوات الأكثر إزعاجًا، بهدف تعلّم الحفاظ على الهدوء مهما كانت الظروف.