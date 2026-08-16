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أفضل وجهات المغتربين في 2026… 10 دول تتصدّر العالم

منوعات
2026-08-16 | 10:36
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أفضل وجهات المغتربين في 2026… 10 دول تتصدّر العالم
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أفضل وجهات المغتربين في 2026… 10 دول تتصدّر العالم

كشفت نتائج استطلاع "Expat Insider 2026" الذي أجرته شبكة "InterNations" عن أفضل الوجهات العالمية للعيش والعمل في الخارج، بعد تقييم 31 دولة وفق معايير تشمل جودة الحياة، سهولة الاندماج، فرص العمل، الوضع المالي، والسكن والخدمات الرقمية.
 
وأظهرت النتائج أنّ الودّ الاجتماعي وتكاليف المعيشة كانا من أبرز العوامل المؤثرة في تصنيف هذا العام.

وتصدّرت بنما القائمة للعام الثالث على التوالي، بفضل تصدّرها مؤشري العمل في الخارج والوضع المالي الشخصي، إلى جانب سهولة العثور على السكن وارتفاع مستويات الرضا بين المغتربين.
 
وجاءت المكسيك في المرتبة الثانية، متقدمة خصوصًا في سهولة الاندماج وتكوين صداقات محلية، فيما احتلت تايلاند المركز الثالث، وسجلت أعلى مستويات السعادة بين المغتربين، إلى جانب تقييمات إيجابية جدًا لتكاليف المعيشة.

وحلّت الإمارات العربية المتحدة في المرتبة الرابعة، مدفوعة بقوة فرص العمل والتطور المهني وسهولة الإجراءات والخدمات الأساسية للمغتربين، فيما جاءت البرازيل خامسة للمرة الأولى، مستفيدة من ارتفاع مستويات السعادة والودّ المحلي وسهولة الاندماج، إذ أشار مغتربون إلى أن دفء المجتمع البرازيلي كان عاملًا أساسيًا في شعورهم بالانتماء.

أمّا قائمة الدول العشر الأولى فجاءت على الشكل التالي: بنما، المكسيك، تايلاند، الإمارات العربية المتحدة، البرازيل، إسبانيا، سنغافورة، البرتغال، ماليزيا، ولوكسمبورغ.
 
وأكدت تجارب المغتربين في الدول الخمس الأولى أن القدرة على الاندماج، وتكاليف المعيشة، والاستقرار، وجودة الحياة، إلى جانب طبيعة العلاقات الاجتماعية، تلعب دورًا أساسيًا في نجاح تجربة الانتقال إلى بلد جديد.
 

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