سرقة فنية تهز إيطاليا… 4 لوحات نادرة من عصر النهضة تختفي من متحف في صقلية! (صورة)

سُرقت أربع لوحات فنية تعود إلى عصر النهضة وتُقدّر قيمتها بأنّها "استثنائية"، من متحف إقليمي في مدينة ميسينا بجزيرة صقلية الإيطالية.

وأكد وزير الثقافة الإيطالي أليساندرو جولي أنّ المسروقات تشمل ثلاث لوحات من "متعدد لوحات سان غريغوريو" ولوحة مزدوجة الجانبين تصور العذراء والطفل والمسيح في وضعية "بييتا"، وجميعها منسوبة إلى الرسام الإيطالي أنطونيلو دا ميسينا.



وتحقق الشرطة في كيفية تمكن اللصوص من دخول المتحف من دون تشغيل نظام الإنذار، ومن يقف وراء العملية، فيما تشير التحقيقات الأولية إلى احتمال أن تكون الأعمال قد سُرقت بناءً على طلب من جهات تنشط في السوق السوداء للأعمال الفنية.

وأفادت التقارير بأن لوحة العذراء والمسيح أُخرجت مباشرة من داخل صندوق عرض مؤمّن، بينما كانت جميع اللوحات المسروقة مرسومة على ألواح خشبية، ما يجعل إخفاءها أو نقلها أكثر صعوبة.



وقالت مديرة المتحف ماريسا ميركوريو إن السرقة يُعتقد أنها وقعت قرابة الساعة 21:50 بالتوقيت المحلي مساء السبت، ووصفت الحادثة بأنّها "خسارة كبيرة" للمتحف والمدينة والمجتمع وعالم الفن.

وتعود الأعمال إلى أنطونيلو دا ميسينا، أحد أبرز رسامي عصر النهضة الإيطالية في القرن الخامس عشر، إذ يعود تاريخ "متعدد لوحات سان غريغوريو" إلى عام 1473، بينما يُعتقد أنّ اللوحة المزدوجة تعود إلى الفترة نفسها، وكانت على الأرجح مخصصة للعبادة الخاصة بسبب حجمها الصغير.



وتأتي السرقة في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن أمن المتاحف الأوروبية، بعد سلسلة من عمليات السطو التي استهدفت أعمالًا فنية وتحفًا تاريخية. وقبل أيام، أعلنت وحدة مكافحة جرائم الفن في إيطاليا استعادة ثلاث لوحات لسيزان ورينوار وماتيس، بلغت قيمتها الإجمالية نحو 9 ملايين يورو، بعد سرقتها من متحف قرب بارما. كما تعرض متحف اللوفر في باريس العام الماضي لعملية سطو نهارية، استولى خلالها لصوص على مجوهرات تاريخية بقيمة تُقدّر بنحو 88 مليون يورو.