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من دون مبيد أو مضرب… إليكم هذه الطريقة البسيطة للإمساك بالذباب باليد

منوعات
2026-08-16 | 16:00
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من دون مبيد أو مضرب… إليكم هذه الطريقة البسيطة للإمساك بالذباب باليد
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من دون مبيد أو مضرب… إليكم هذه الطريقة البسيطة للإمساك بالذباب باليد

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، قد تتحول المنازل إلى بيئة مثالية لانتشار الذباب، لكن التخلص منه لا يتطلب بالضرورة استخدام المبيدات أو مضارب الحشرات.
 
وبحسب خبيرة في علم الحشرات، يمكن الإمساك بالذباب باليد من خلال حيلة بسيطة تعتمد على فهم طريقة استجابته للحركة، إذ يُنصح بالاقتراب منه ببطء من الأعلى، لأن الذباب يميل غريزيًا إلى الطيران إلى أعلى عند شعوره بالخطر.

وأوضحت الدكتورة جيسيكا ستوكس، من الجمعية الملكية لعلم الحشرات، أنّ الذباب يتمتع بقدرة جيدة على رصد الحركة والتغيرات السريعة في ضغط الهواء، ولذلك يُفضّل توجيه اليد إلى المساحة الموجودة فوقه بدلًا من محاولة الإمساك به مباشرة من مكان وقوفه.
 
وعند شعوره بالتهديد، ينطلق الذباب إلى الأعلى، ما يجعله يدخل مباشرة بين اليدين أثناء إغلاقهما. ونصحت الخبيرتان، بدل قتل الحشرات، بالإمساك بها وإطلاقها خارج المنزل.

وأشارت ستوكس إلى أنّ الطقس الدافئ والرطب يسرّع دورة حياة العديد من أنواع الحشرات، ما يؤدي إلى ظهورها بأعداد أكبر، فيما توفر النوافذ والأبواب المفتوحة خلال الصيف فرصًا إضافية لدخولها.
 
كما ينجذب ذباب الفاكهة خصوصًا إلى الأماكن الدافئة والرطبة، مثل أوعية الفاكهة والأحواض والمصارف وحاويات السماد. ورغم إزعاجها داخل المنازل، تؤدي الذباب والحشرات عمومًا أدوارًا مهمة في الطبيعة، من بينها تلقيح النباتات وتحليل المواد العضوية وإعادة العناصر الغذائية إلى التربة.

وللحد من دخول الذباب إلى المنزل، تنصح الخبيرتان باستخدام قشور الحمضيات أو زيت النعناع، إذ يمكن لرائحتهما القوية أن تنفّر الحشرات.
 
ويمكن وضع بضع قطرات من زيت النعناع في الماء ورشها حول إطارات الأبواب والنوافذ، أو استخدام كرات قطنية مبللة بالزيت في الأماكن التي يكثر فيها الذباب، مع تجديدها كل بضعة أيام. كما يُنصح بتركيب شبكات أو حواجز على النوافذ والأبواب لمنع دخول الحشرات من الأساس.
 

منوعات

ذباب

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خبيرة

نصائح.

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