إيّاكم ان تزعجوا الدبّ… مزحة سائح مع دبّ قطبي تتحوّل إلى فاتورة باهظة

انقلبت مزحة لمسافر على متن سفينة في أرخبيل "سفالبارد" النرويجي إلى عقوبة مالية فورية قدرها 50 ألف كرونة، أي نحو 5,300 دولار.



وتعود تفاصيل الواقعة إلى مطلع شهر آب عندما رصد ركّاب السفينة دبًّا قطبيًا غارقاً في النوم على سواحل الأرخبيل الواقع بين البرّ الرئيسي للنرويج والقطب الشمالي.



وفي تصرّف وصفته السلطات بالمتعمّد، عمد أحد الموجودين على متن السفينة إلى إطلاق بوق الضباب المخفض النبرة لإيقاظ الحيوان، ما أجبر الدبّ المذعور على الانتقال إلى مكان آخر.



‎وأعلن حاكم سفالبارد، لارس فاوسه، فرض الغرامة الرسمية وتأكيد قبول المخالف لدفعها.



وتخضع الدببة القطبية لحماية دولية مشددة منذ عام 1973، حيث يحظر القانون البيئي المحلي أي محاولة لإزعاجها أو استدراجها، ويلزم الزوار بالابتعاد عنها مسافة لا تقلّ عن 300 متر خلال أشهر الصيف والخريف.



وحذّر خبراء الحياة البرية في منظمة Polar Bears International من أنّ إيقاظ الدببة في أشهر الصيف يتجاوز مجرّد الإزعاج، فهو يفرض عليها استهلاك سعرات حرارية حيويّة في موسم شحّ الغذاء وانحسار الجليد البحري الذي تعتمد عليه لصيد الفقمات.



ورحّب المهتمّون بالبيئة بالتحرّك السريع للحكومة النرويجية لتطبيق القانون، مؤكّدين أنّ السلوكيات غير المسؤولة تسفر عن عقوبات صارمة لحماية نحو 3 آلاف دبّ قطبي يقطنون هذه المنطقة الاستراتيجية.