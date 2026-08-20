نجا من الإعدام 8 مرات وأمضى 70 عاماً خلف القضبان... وفاة أقدم سجين في أميركا عن 101 عام

توفي فرانسيس كليفورد سميث، الذي وُصف بأنه أقدم سجين في الولايات المتحدة، عن عمر ناهز 101 عام، بعدما أمضى أكثر من 70 عاماً خلف القضبان. وكان سميث قد حُكم عليه بالإعدام ثماني مرات، وتناول في كل مرة وجبته الأخيرة، قبل إرجاء تنفيذ الحكم. وقد أُدين عام 1950، عندما كان في الخامسة والعشرين من عمره، بقتل حارس ليلي في نادٍ لليخوت بولاية كونيتيكت، لكنه ظل حتى وفاته يؤكد براءته.وعلى مدى العقود، أُثيرت شكوك متزايدة حول إدانته والأدلة التي استند إليها الحكم، بعدما تراجع عدد من الشهود عن إفاداتهم، فيما اعترف سجين آخر لاحقاً بارتكاب الجريمة. كما شهد أحد الضباط الذين استجوبوا سميث بعد توقيفه بأنه لم يكن مقتنعاً بوجوده في مسرح الجريمة.وخلال فترة سجنه الطويلة، اشتهر سميث بلقب "رجل الطيور" في سجن أوزبورن، بعدما اعتاد إطعام الطيور بقطع الخبز التي كان يخفيها في ملابسه.وأمضى سميث أكثر من سبعة عقود في السجن، باستثناء ثلاث فترات قصيرة خارج القضبان. ففي عام 1967، فرّ من السجن قبل أن يُعاد توقيفه بعد 12 يوماً، ثم خرج لفترة وجيزة في السبعينيات، قبل أن يُمنح إفراجاً مشروطاً عام 1975. لكنه أُعيد إلى السجن بعد اتهامه بسرقة بسيطة وحيازة سلاح، في مخالفة لشروط الإفراج.وفي عام 2020، حصل أخيراً على إفراج مشروط تحت الإشراف، ونُقل إلى منشأة متخصصة في رعاية المسنين ضمن نظام العدالة الجنائية.وتسلّط قصة سميث الضوء على أزمة شيخوخة نزلاء السجون في الولايات المتحدة، إذ تشير دراسة إلى ارتفاع عدد السجناء الذين تتجاوز أعمارهم 55 عاماً بنحو 400 في المئة بين عامي 1991 و2021. ويطالب باحثون بتوسيع برامج الإفراج لأسباب إنسانية أو طبية، خصوصاً أنّ السجن قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ"الشيخوخة المتسارعة"، بحيث يعاني بعض السجناء المسنين من مشكلات صحية في سنّ أبكر بكثير مقارنةً بأقرانهم خارج السجون.وفي سنواته الأخيرة، تلقّى سميث الرعاية في منشأة متخصصة في ولاية كونيتيكت، حيث توفي أثناء نومه في حزيران الماضي، قبل أن يُحرَق جثمانه. وقال متحدث باسم المنشأة إن وفاته جاءت نتيجة التقدّم في السن، مشيراً إلى أنّ فريق الرعاية حرص على أن تكون وفاته بما يحفظ كرامته ويراعي رغباته.وكان سميث قد بلغ 101 عام ونصف العام عند وفاته.