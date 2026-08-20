روبوت يقدّم لك القهوة ثم يطلب "بقشيشاً"... مَن يحصل عليه فعلياً؟

تدخل الروبوتات بشكل متزايد إلى قطاع الخدمات، حتى إنّها بدأت تطلب من الزبائن دفع "بقشيش" مقابل خدماتها. ففي أحد المقاهي الآلية في نيويورك، وفي مطعم بولاية أوريغون، وصولاً إلى أكشاك الخدمة الذاتية، باتت شاشات الدفع تقترح إضافة إكرامية، ما يطرح سؤالاً جديداً: إذا كان مقدّم الخدمة روبوتاً، فمن يحصل فعلياً على هذه الأموال؟وفي أحد بارات لاس فيغاس، يبلغ سعر المشروب 17 دولاراً، لكن الزبون يُفاجأ بإضافة رسوم خدمة بنسبة 10 في المئة. وفي تجارب أخرى، بدأت آلات تحضير القهوة والبيع الذاتي تطلب إكرامية أيضاً.وبينما اعتاد الأميركيون على دفع البقشيش للعاملين مقابل الخدمة الجيدة أو للمساهمة في دعم أجورهم، يصبح الأمر أكثر تعقيداً عندما يكون مقدّم الخدمة آلة. ويشير خبراء إلى أنّ القوانين لم تحدّد بشكل واضح الجهة التي يحق لها الحصول على "بقشيش الروبوتات"، ما قد يفتح الباب أمام الشركات للاستفادة من هذه الأموال.وتؤكد بعض الشركات أنّ الإكراميات التي يدفعها الزبائن تذهب بالكامل إلى الموظفين البشر، فيما أوقفت إحدى شركات القهوة الآلية خاصية طلب البقشيش بعد شكاوى من العملاء.ويرى مؤيدو استخدام الروبوتات أنّ هذه التكنولوجيا يمكن أن تساعد قطاع الخدمات الذي يعاني نقصاً في اليد العاملة، من دون أن تحلّ بالضرورة مكان الموظفين. في المقابل، يحذّر منتقدون من إمكانية استخدامها كوسيلة لزيادة أرباح الشركات أو الإبقاء على أجور العاملين منخفضة.ويرى الخبراء أنّ مستقبل "بقشيش الروبوتات" قد يتوقّف إلى حدّ كبير على ردود فعل المستهلكين. وتشير دراسة إلى أنّ نحو 11 في المئة فقط من المشاركين كانوا مستعدين لمنح إكرامية لروبوت يعمل في الحانات، لكن النسبة ارتفعت بشكل ملحوظ عندما علم المشاركون أنّ الأموال ستذهب إلى موظفين بشريين.ويرى أستاذ يدرس سيكولوجية البقشيش، مايكل لين، أنّ معظم الدوافع التقليدية التي تشجّع الناس على دفع الإكرامية لا تنطبق على الروبوتات، متوقعاً أن تتراجع هذه الظاهرة إذا شعر المستهلكون بأنّها غير مبررة أو دفعتهم إلى الابتعاد عن هذه الخدمات.