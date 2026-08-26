الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الكلاب ترمش أكثر عندما ترى أصحابها يرمشون… دراسة تكشف إشارة اجتماعية خفية

منوعات
2026-08-26 | 05:01
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الكلاب ترمش أكثر عندما ترى أصحابها يرمشون… دراسة تكشف إشارة اجتماعية خفية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الكلاب ترمش أكثر عندما ترى أصحابها يرمشون… دراسة تكشف إشارة اجتماعية خفية

أظهرت دراسة جديدة أنّ الكلاب ترمش بمعدّل أكبر عندما ترى أصحابها يرمشون، في مؤشر إلى أنّ التواصل البصري بين الكلاب والبشر قد يتضمّن إشارات اجتماعية دقيقة تتجاوز مجرّد تبادل النظرات.

وفي الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة بارما، راقب العلماء سلوك 35 كلباً من سلالات مختلفة أثناء مشاهدتها مقاطع فيديو لأصحابها وشخصين غير مألوفين. وفي أحد المقاطع، كان الأشخاص يرمشون مرة كل ثلاث ثوانٍ، فيما كانوا في مقطع آخر يحدّقون إلى الأمام من دون رمش.

وأظهرت النتائج أنّ الكلاب رمشت أكثر عندما شاهدت أصحابها يرمشون، في حين لم يظهر التأثير نفسه عند مشاهدة الأشخاص غير المألوفين.

وأشارت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة كيارا كانوري، إلى أنّ النتائج توحي بأنّ العلاقة الاجتماعية وهوية الشخص الذي تتفاعل معه الكلاب قد تؤثران في سلوكها. ومع ذلك، لم يجد الباحثون دليلاً على أنّ الكلاب كانت تزامن رمشها لحظةً بلحظة مع رمش أصحابها.

ويرى الباحثون أنّ الرمش، رغم كونه في الأساس آلية تساعد على حماية العين والحفاظ على رطوبتها، قد يؤدي أيضاً دوراً في التفاعل الاجتماعي لدى الكلاب.

إلا أنّ العلماء حذّروا من تفسير كل رمشة على أنّها رسالة أو محاولة تواصل مقصودة، موضحين أنّ النتائج تشير بصورة أساسية إلى أنّ هذا السلوك التلقائي قد يتأثر بالسياق الاجتماعي وبهوية الشخص الموجود أمام الكلب.

المصدر

منوعات

عندما

أصحابها

يرمشون…

دراسة

إشارة

اجتماعية

تسريبات GTA 6… كابوس يهدد أكبر لعبة فيديو لهذا العام أم أزمة عابرة؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-07-14

ليست السمنة وحدها... دراسة تكشف عاملًا خفيًا يضاعف خطر الإصابة بالسكري

LBCI
منوعات
2026-08-13

كلابنا تقرأ مشاعرنا من وجوهنا... دراسة تكشف ما يحدث في أدمغتها

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-29

هل تشتهي أكل الثلج أو الورق؟... رغبة غريبة قد تكشف مشكلة صحية خفيّة

LBCI
صحة وتغذية
2026-07-03

بعد أكثر من 20 عاماً… دراسة تكشف أثراً صحياً صادماً لهجمات 11 أيلول

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-08-23

تسريبات GTA 6… كابوس يهدد أكبر لعبة فيديو لهذا العام أم أزمة عابرة؟

LBCI
منوعات
2026-08-23

خصوصية الأطفال تكلّف تيك توك 400 مليون دولار... تسوية ضخمة في الولايات المتحدة

LBCI
منوعات
2026-08-23

ترك ابنه البالغ 7 سنوات وحيداً لـ8 ساعات... أب يواصل تسلّق جبل فوجي والشرطة تتدخّل

LBCI
منوعات
2026-08-22

فنّانك المفضّل قد يعرّض حياتك للخطر... كيف ترفع الألبومات الجديدة حوادث السير؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
خبر عاجل
2026-03-03

السفير المصري لدى لبنان علاء موسى: التطورات فرضت على دول الخماسية ان تتخذ قراراً بتأجيل مؤتمر باريس لا الغائه

LBCI
آخر الأخبار
2026-03-13

الشيخ نعيم قاسم: نطلب من الحكومة أن تتوقف عن التنازلات المجانية فهذا يجعل العدو أكثر طمعاً ويطيل مدّة الحرب

LBCI
أخبار دولية
2026-05-17

انفجار لشركة Tomer في إسرائيل… تجربة أم حادث؟

LBCI
فنّ
2026-06-10

بعد الضجة التي أثارها الفيديو التشويقي... وائل كفوري يكشف موعد إطلاق "سارقلي عمري" (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
16:42

اللحم بدل الدجاج... إليكم طريقة تحضير تالياتيلي باللحم وسلطة التين مع جبن الماعز (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!

LBCI
أخبار دولية
14:31

مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة

LBCI
رياضة
13:46

منتخب لبنان لكرة السلة يتحضر للمواجهة المنتظرة مع كوريا الجنوبية ضمن التصفيات المؤهلة لبطولة العالم…

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

ذكرى المولد النبوي في طرابلس… تقاليد حيّة من تراث المدينة

LBCI
أخبار دولية
13:31

عقوبات أميركية على إيران… والصين في قلب المواجهة

LBCI
أخبار دولية
13:28

اسرائيل تفرض وقائعها من جنوب لبنان الى قمة جبل الشيخ في سوريا

LBCI
أمن وقضاء
13:26

السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
آخر الأخبار
14:17

ترامب يعيد نشر منشور يدافع عن توم باراك: "أميركا على وشك جني الملايين في الشرق الأوسط والخليج"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مع اقتراب موسم الحرائق... البحيرات الاصطناعية تعود إلى الواجهة كشبكة أمان مزدوجة

LBCI
حال الطقس
02:58

الطقس الحار مستمر... وتقلّب نهاية الأسبوع

LBCI
أمن وقضاء
13:26

السرقة في زمن الحرب… من يحمي أرزاق الجنوبيين؟

LBCI
أخبار دولية
14:31

مظلوم عبدي يعلن حل قوات سوريا الديموقراطية والإدارة الذاتية واندماجهما الكامل في مؤسسات الدولة السورية

LBCI
أخبار لبنان
14:23

سلام يبحث مع بن زايد زيارة الوفد الإماراتي إلى لبنان وتعزيز الشراكة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:39

زيارة وزير الأشغال فايز رسامني الى دمشق: اعادة احياء سكك الحديد بين لبنان وسوريا انطلق!

LBCI
خبر عاجل
14:07

صحيفة "نيويورك تايمز" عن "ذا تايمز": بحسب وثيقة داخلية في وزارة الخارجية الأميركية قد تبدأ عودة موظفي السلك الدبلوماسي وتقليص الإجراءات الطارئة التي اتُّخذت في البعثات الأميركية في الشرق الأوسط اعتبارًا من هذا الأسبوع

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More