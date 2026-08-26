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الكلاب ترمش أكثر عندما ترى أصحابها يرمشون… دراسة تكشف إشارة اجتماعية خفية
منوعات
2026-08-26 | 05:01
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الكلاب ترمش أكثر عندما ترى أصحابها يرمشون… دراسة تكشف إشارة اجتماعية خفية
أظهرت دراسة جديدة أنّ الكلاب ترمش بمعدّل أكبر عندما ترى أصحابها يرمشون، في مؤشر إلى أنّ التواصل البصري بين الكلاب والبشر قد يتضمّن إشارات اجتماعية دقيقة تتجاوز مجرّد تبادل النظرات.
وفي الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة بارما، راقب العلماء سلوك 35 كلباً من سلالات مختلفة أثناء مشاهدتها مقاطع فيديو لأصحابها وشخصين غير مألوفين. وفي أحد المقاطع، كان الأشخاص يرمشون مرة كل ثلاث ثوانٍ، فيما كانوا في مقطع آخر يحدّقون إلى الأمام من دون رمش.
وأظهرت النتائج أنّ الكلاب رمشت أكثر عندما شاهدت أصحابها يرمشون، في حين لم يظهر التأثير نفسه عند مشاهدة الأشخاص غير المألوفين.
وأشارت الباحثة الرئيسية في الدراسة، الدكتورة كيارا كانوري، إلى أنّ النتائج توحي بأنّ العلاقة الاجتماعية وهوية الشخص الذي تتفاعل معه الكلاب قد تؤثران في سلوكها. ومع ذلك، لم يجد الباحثون دليلاً على أنّ الكلاب كانت تزامن رمشها لحظةً بلحظة مع رمش أصحابها.
ويرى الباحثون أنّ الرمش، رغم كونه في الأساس آلية تساعد على حماية العين والحفاظ على رطوبتها، قد يؤدي أيضاً دوراً في التفاعل الاجتماعي لدى الكلاب.
إلا أنّ العلماء حذّروا من تفسير كل رمشة على أنّها رسالة أو محاولة تواصل مقصودة، موضحين أنّ النتائج تشير بصورة أساسية إلى أنّ هذا السلوك التلقائي قد يتأثر بالسياق الاجتماعي وبهوية الشخص الموجود أمام الكلب.
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