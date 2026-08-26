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سرّ طريف وراء أشهر نعجة في العالم... لماذا سُمّيت "دوللي" تيمّناً بدوللي بارتون؟

منوعات
2026-08-26 | 09:19
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سرّ طريف وراء أشهر نعجة في العالم... لماذا سُمّيت &quot;دوللي&quot; تيمّناً بدوللي بارتون؟
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سرّ طريف وراء أشهر نعجة في العالم... لماذا سُمّيت "دوللي" تيمّناً بدوللي بارتون؟

حملت أشهر نعجة مستنسخة في العالم اسم "دوللي" تيمّناً بنجمة موسيقى الكانتري الراحلة دوللي بارتون، في اختيار طريف ارتبط مباشرةً بنوع الخلية التي استُخدمت في عملية الاستنساخ. وكانت بارتون قد توفيت في 25 آب 2026 عن عمر 80 عاماً.

فقد كانت دوللي، التي وُلدت في 5 تموز 1996، أول حيوان ثديي يُستنسخ من خلية جسدية بالغة، وليس أول حيوان ثديي مستنسخ على الإطلاق. واستُخدمت في العملية نواة خلية مأخوذة من الغدة الثديية لنعجة بالغة من سلالة "فين دورسيت"، ونُقلت إلى بويضة منزوعة النواة مأخوذة من نعجة من سلالة "بلاكفيس" الاسكتلندية، قبل نقل الجنين إلى أم بديلة.

أما اسم "دوللي"، فاقترحه جون براكن، أحد أعضاء فريق معهد "روزلين"، تيمّناً بدوللي بارتون، لأن الخلية المستخدمة في الاستنساخ جاءت من نسيج الغدة الثديية. وروى براكن لاحقاً أنّه اقترح الاسم بشكل عفوي أثناء انتظار ولادة النعجة، في إشارة طريفة إلى الإطلالة الجسدية الشهيرة للمغنية الأميركية.

وتقبّلت بارتون الأمر بروح الدعابة، وكشفت في مقابلة عام 2024 أنّها شعرت بـ"الإطراء" عندما علمت بأن النعجة سُمّيت تيمّناً بها، مشيرةً بنفسها إلى ارتباط الاسم بالغدد الثديية التي استُخدمت خلاياها في عملية الاستنساخ.

أما فكرة أن تُستنسخ هي شخصياً، فلم تكن تستهويها، إذ أكدت في المقابلة نفسها أنها لا ترغب في ذلك، ومازحت بأنّ هناك بالفعل الكثير من الأشخاص وفناني الـ"دراغ" الذين يقلّدون إطلالتها.

وشكّلت ولادة دوللي محطة مفصلية في تاريخ العلوم، بعدما أثبتت إمكانية استخدام المادة الوراثية من خلية جسدية بالغة لإنتاج حيوان كامل. ومنذ ذلك الحين، نجح العلماء في استنساخ عدد من الثدييات من خلايا جسدية، من بينها الأبقار والقطط والغزلان والكلاب والخيول والبغال والأرانب والجرذان.

المصدر

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