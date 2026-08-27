الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

لا تأكلوا وحدكم... مشاركة الوجبات قد تعزّز السعادة وتحمي صحة الدماغ

منوعات
2026-08-27 | 04:55
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
لا تأكلوا وحدكم... مشاركة الوجبات قد تعزّز السعادة وتحمي صحة الدماغ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
لا تأكلوا وحدكم... مشاركة الوجبات قد تعزّز السعادة وتحمي صحة الدماغ

قد تبدو الفكرة بسيطة، لكنها قد تحمل فوائد مهمة للصحة النفسية والجسدية: تناول الطعام برفقة الآخرين. وتشير أبحاث حديثة إلى أنّ مشاركة الوجبات ترتبط بانخفاض أعراض الاكتئاب، ودعم صحة الدماغ، وزيادة الشعور بالسعادة والاستمتاع بالطعام، فيما يبحث العلماء في علاقتها المحتملة بخفض خطر التدهور المعرفي.

ويُعرف هذا السلوك باسم "المؤاكلة" أو Commensality، وهو من أقدم الممارسات الاجتماعية لدى البشر. ويرى باحثون أنّ تناول الطعام مع الآخرين يساهم في بناء الثقة وتعزيز الروابط الاجتماعية والشعور بالانتماء.

وأظهرت دراسة شملت أكثر من 9 آلاف امرأة تجاوزن سنّ الستين أنّ عدد الأشخاص الذين يتناول الفرد الطعام برفقتهم يرتبط باحتمال ظهور أعراض الاكتئاب، حتى بعد أخذ عوامل أخرى في الاعتبار، مثل الحالة الصحية والوضع المادي والعيش بمفرده.

كما وجدت أبحاث أخرى أنّ الأشخاص الذين يعيشون مع عائلاتهم لكنهم يتناولون الطعام بمفردهم قد يكونون أكثر عرضة لأعراض الاكتئاب مقارنةً بمن يشاركون وجباتهم مع الآخرين. وفي تحليل عالمي شمل نحو 150 ألف شخص ضمن "تقرير السعادة العالمي"، ارتبط ارتفاع عدد الوجبات المشتركة بمستويات أعلى من الرفاه العاطفي والرضا عن الحياة.

ولا تقتصر الفوائد المحتملة على الصحة النفسية، إذ أشارت أبحاث حديثة إلى وجود ارتباط بين تناول الطعام منفرداً وبعض مؤشرات صحة الدماغ. ففي دراسة يابانية نُشرت عام 2025، وجد الباحثون أنّ الأشخاص الذين يتناولون الطعام بمفردهم بانتظام أظهروا حجماً أقل في بعض مناطق الدماغ المرتبطة بالوظائف المعرفية، من بينها الحُصين والفص الصدغي الإنسي.

ويرجّح العلماء أنّ التفاعل الاجتماعي خلال الوجبات قد يساهم في تخفيف التوتر وتوفير تحفيز ذهني واجتماعي يساعد في الحفاظ على نشاط الدماغ مع التقدّم في العمر. إلا أنّ هذه النتائج تُظهر ارتباطاً ولا تثبت أنّ تناول الطعام منفرداً يسبب التدهور المعرفي أو الخرف، ما يستدعي إجراء مزيد من الدراسات.

وتبرز إيطاليا مثالاً على ثقافة الوجبات الجماعية، إذ يقترب متوسط عدد الوجبات التي يتشاركها الأشخاص أسبوعياً من تسع وجبات، مقارنةً بنحو سبع إلى ثماني وجبات في بريطانيا والولايات المتحدة.

ويؤكد خبراء أنّ الحفاظ على عادة تناول الطعام مع الآخرين قد يشكّل وسيلة بسيطة لتعزيز الروابط الاجتماعية ومواجهة العزلة المتزايدة في المجتمعات الحديثة. وحتى بالنسبة إلى من يجدون صعوبة في تكوين علاقات جديدة، قد تكون دعوة شخص إلى مشاركة وجبة خطوة صغيرة نحو بناء علاقة اجتماعية وتعزيز الشعور بالرفاه.

المصدر

منوعات

تأكلوا

وحدكم...

مشاركة

الوجبات

تعزّز

السعادة

وتحمي

الدماغ

سرّ طريف وراء أشهر نعجة في العالم... لماذا سُمّيت "دوللي" تيمّناً بدوللي بارتون؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحة وتغذية
2026-07-27

دراسة تكشف: توقيت وجباتك قد يحمي دماغك من التدهور مع التقدّم في العمر

LBCI
صحة وتغذية
2026-06-07

30 دقيقة فقط أسبوعياً قد تحمي دماغك وتطيل عمرك… دراسة تكشف السر

LBCI
أخبار لبنان
2026-07-15

وزير الزراعة أطلق الحملة الوطنية لإدارة صحة الغابات: ليس لدينا لبنان آخر ولنحمِ ما تبقى منه

LBCI
أخبار لبنان
2026-06-24

عون: ليعِ اللبنانيون أن لا أحد يحميهم إلا الدولة وأن وحدتهم هي السلاح الأقوى بيدها

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
09:19

سرّ طريف وراء أشهر نعجة في العالم... لماذا سُمّيت "دوللي" تيمّناً بدوللي بارتون؟

LBCI
منوعات
2026-08-26

الكلاب ترمش أكثر عندما ترى أصحابها يرمشون… دراسة تكشف إشارة اجتماعية خفية

LBCI
منوعات
2026-08-23

تسريبات GTA 6… كابوس يهدد أكبر لعبة فيديو لهذا العام أم أزمة عابرة؟

LBCI
منوعات
2026-08-23

خصوصية الأطفال تكلّف تيك توك 400 مليون دولار... تسوية ضخمة في الولايات المتحدة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2026-05-31

كنز مخبأ في هاتفك القديم... ثروة من الذهب قد ترميها من دون أن تدري

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
2026-05-25

مقدّمة النشرة المسائيّة 25-05-2026

LBCI
خبر عاجل
2026-03-08

مجلس خبراء القيادة في ايران: آية الله السيد مجتبى خامنئي قائدا لايران

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-17

رويترز: الفضة تصعد نحو 3% في المعاملات الفورية إلى 66.54 دولارا للأونصة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
06:01

الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة

LBCI
آخر الأخبار
05:59

الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً

LBCI
آخر الأخبار
05:57

الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: توم باراك قال تماماً ما حصل عندما ضربت إسرائيل سوريا... وهذا لم يعجب الأصوات المؤيدة لإسرائيل

LBCI
آخر الأخبار
04:50

بمناسبة عيد الأمن العام… رئيس الجمهورية يضع حجر الأساس للمركز الطبي للأمن العام في مبنى المديرية في العدلية

LBCI
آخر الأخبار
04:26

الرئيس عون من المديرية العامة للأمن العام: هناك صراع داخلي مع أناس لا يريدون مؤسسات الدولة ويعيشون على "ظهر غياب الدولة" ونقول لهم "مهما فعلتم فنحنا مكفّيين"

LBCI
آخر الأخبار
03:13

وصول رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى مبنى المديرية العامة للأمن العام في بيروت للمشاركة في الاحتفال بالعيد الحادي والثمانين للأمن العام ووضع إكليل من الزهر على النصب التذكاري لشهداء المديرية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

الإمارات تضع لبنان على رادار الاستثمار… فهل تنجح بيروت في اختبار الثقة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

من كوخ في تينيسي إلى عرش موسيقى الكانتري… رحيل دولي بارتون

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

كوريا في ضيافة لبنان... مواجهة جديدة بطابع ثأري

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
09:56

بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين

LBCI
أخبار لبنان
13:50

تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت

LBCI
حال الطقس
02:38

الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend

LBCI
اقتصاد
10:23

جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%

LBCI
أمن وقضاء
10:17

الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت

LBCI
خبر عاجل
10:01

"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً

LBCI
أخبار لبنان
13:33

لقاءات لقائد الجيش في إيطاليا... وهذا ما تمّ التأكيد عليه

LBCI
أمن وقضاء
02:52

أمن الدولة: ضبط معدات جراحية مستعملة ومنتهية الصلاحية في شننعير (فيديو)

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More