بعد 6 سنوات في كاليفورنيا... هاري وميغان يعودان إلى بريطانيا مع طفليهما

عاد دوق ودوقة ساسكس، الأمير هاري وميغان ماركل، إلى المملكة المتحدة برفقة طفليهما، الأمير آرشي والأميرة ليليبت، بعد نحو ست سنوات من انتقال العائلة إلى كاليفورنيا. ووصلت الأسرة الأربعاء إلى مطار برمنغهام على متن رحلة خاصة قادمة من الولايات المتحدة، وفق تقارير إعلامية بريطانية.ويأتي وصول العائلة بعد تقارير أفادت بأنّ هاري وميغان يعتزمان الإقامة في بريطانيا لفترة ممتدة، من دون العودة إلى ممارسة مهامهما الملكية الرسمية، إذ سيبقيان من أفراد العائلة المالكة غير العاملين. ومن المتوقع أن تستقر الأسرة في منزل خاص بمنطقة كوتسوولدز خارج لندن، فيما يستعد آرشي وليليبت لبدء الدراسة في مدرستيهما الجديدتين مع انطلاق العام الدراسي.وكان هاري وميغان قد تراجعا عن مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة مطلع عام 2020، قبل أن يستقرا في كاليفورنيا. وتأتي عودتهما الحالية بعد زيارة عائلية إلى بريطانيا في تموز الماضي، التقى خلالها أفراد الأسرة الملك تشارلز في مقرّه في "هايغروف".وتبقى مسألة أمن العائلة في بريطانيا موضع اهتمام، بعدما خسر الأمير هاري العام الماضي طعناً قضائياً يتعلق بمستوى الحماية الأمنية التي يحق له ولعائلته الحصول عليها بعد تخليه عن دوره كعضو عامل في العائلة المالكة. ولم تتضح بعد تفاصيل الترتيبات الأمنية الجديدة أو الجهة التي ستتحمّل تكاليفها.وبذلك، تفتح عودة هاري وميغان مع طفليهما إلى بريطانيا فصلاً جديداً في حياة العائلة، لكن من دون عودة إلى الأدوار الملكية الرسمية التي تركاها قبل ست سنوات.