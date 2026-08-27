الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
32
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
29
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"جامعة الروح القدس" توقّع مذكرة تفاهم مع "فونيكس" لتعزيز التنقّل المستدام
منوعات
2026-08-27 | 08:07
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
"جامعة الروح القدس" توقّع مذكرة تفاهم مع "فونيكس" لتعزيز التنقّل المستدام
في إطار التزامها بالتنمية المستدامة وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، وقّعت جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK)، ممثّلة بمستشار رئيس الجامعة الأول البروفسور نعمة عازوري، مذكرة تفاهم مع شركة فونيكس التابعة لمجموعة اندفكو (Phoenix Energy)، ممثّلة برئيس مجلس الإدارة والمدير العام ربيع الأسطا، في خطوة تهدف إلى إطلاق شراكة واعدة لتشجيع التنقّل المستدام ودعم الأهداف البيئيّة المشتركة.
وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين بهدف تعزيز مفهوم التنقّل الكهربائيّ ووسائل النقل المستدامة، من خلال تنظيم مبادرات توعويّة وتشجيع اعتماد السيارات الكهربائيّة، إلى جانب توفير شروط تفضيليّة لأفراد مجتمع الجامعة الراغبين في اقتناء مركبات كهربائيّة.
عازوري
وأكد البروفسور عازوري أن هذا التعاون يستند إلى شراكة طويلة الأمد مع مجموعة اندفكو وشركة فونيكس، ورؤية مشتركة تتمحور حول الإنسان والبيئة والوطن ومبادئ الاستدامة. وأشار إلى أن الجامعة كانت سبّاقة في إطلاق مبادرات ومشاريع في هذا المجال، ودمجها ضمن مسارها الأكاديمي والاعتمادات الدوليّة، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تشكل محطة جديدة في مسار الاستدامة، على أن تتبعها مبادرات ومشاريع إضافيّة.
الأسطا
بدوره، اعتبر الأسطا أن الاتفاقيّة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم الاستدامة والطاقة الخضراء والنقل الصديق للبيئة، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية مشتركة بين مجموعة اندفكو وشركة فونيكس مع جامعة الروح القدس – الكسليك، وتجمع بين المعرفة الأكاديميّة والخبرة العمليّة. وشدّد على أن حماية البيئة باتت مسؤوليّة اجتماعيّة مشتركة، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الشراكة أساسًا لمشاريع مستقبليّة تسهم في دعم التحوّل نحو النقل المستدام والطاقة النظيفة وتعزيز موقع لبنان في هذه المجالات.
منوعات
الروح
القدس"
توقّع
مذكرة
تفاهم
"فونيكس"
لتعزيز
التنقّل
المستدام
بعد 6 سنوات في كاليفورنيا... هاري وميغان يعودان إلى بريطانيا مع طفليهما
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2026-08-05
جامعة الروح القدس – الكسليك وIPT توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطور للتنقل الكهربائي
منوعات
2026-08-05
جامعة الروح القدس – الكسليك وIPT توقّعان مذكرة تفاهم لإنشاء مركز متطور للتنقل الكهربائي
0
فنّ
2026-07-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)
فنّ
2026-07-18
جامعة الروح القدس – الكسليك تحيي "ليلة المتاحف" بأمسية جمعت الفن والتكنولوجيا والذاكرة الثقافية (صور)
0
منوعات
2026-07-07
ندوة في جامعة الروح القدس عن كتاب "عمشيت في التاريخ"
منوعات
2026-07-07
ندوة في جامعة الروح القدس عن كتاب "عمشيت في التاريخ"
0
منوعات
2026-06-19
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بتخريج دفعة 2026 تحت شعار "النور الحي" (صور)
منوعات
2026-06-19
جامعة الروح القدس – الكسليك احتفلت بتخريج دفعة 2026 تحت شعار "النور الحي" (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
منوعات
07:19
بعد 6 سنوات في كاليفورنيا... هاري وميغان يعودان إلى بريطانيا مع طفليهما
منوعات
07:19
بعد 6 سنوات في كاليفورنيا... هاري وميغان يعودان إلى بريطانيا مع طفليهما
0
منوعات
04:55
لا تأكلوا وحدكم... مشاركة الوجبات قد تعزّز السعادة وتحمي صحة الدماغ
منوعات
04:55
لا تأكلوا وحدكم... مشاركة الوجبات قد تعزّز السعادة وتحمي صحة الدماغ
0
منوعات
09:19
سرّ طريف وراء أشهر نعجة في العالم... لماذا سُمّيت "دوللي" تيمّناً بدوللي بارتون؟
منوعات
09:19
سرّ طريف وراء أشهر نعجة في العالم... لماذا سُمّيت "دوللي" تيمّناً بدوللي بارتون؟
0
منوعات
2026-08-26
الكلاب ترمش أكثر عندما ترى أصحابها يرمشون… دراسة تكشف إشارة اجتماعية خفية
منوعات
2026-08-26
الكلاب ترمش أكثر عندما ترى أصحابها يرمشون… دراسة تكشف إشارة اجتماعية خفية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:00
الشرق الأوسط: فضل الله في طهران... هل تتجاوز زيارة حزب الله دور الدولة؟
صحف اليوم
00:00
الشرق الأوسط: فضل الله في طهران... هل تتجاوز زيارة حزب الله دور الدولة؟
0
أخبار دولية
08:51
الصين ترفض اتهامات أميركية بالقرصنة
أخبار دولية
08:51
الصين ترفض اتهامات أميركية بالقرصنة
0
أخبار دولية
00:43
823 شخصا في عداد المفقودين جراء الفيضانات في النيبال
أخبار دولية
00:43
823 شخصا في عداد المفقودين جراء الفيضانات في النيبال
0
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:11
عيسى: اللبنانيون متفقون على تسليم حزب الله سلاحه... وسنتواصل مع جنبلاط قريبًا
أخبار لبنان
08:11
عيسى: اللبنانيون متفقون على تسليم حزب الله سلاحه... وسنتواصل مع جنبلاط قريبًا
0
أخبار لبنان
08:08
متري يتناول توثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة واتفاق الإطار
أخبار لبنان
08:08
متري يتناول توثيق الانتهاكات الإسرائيلية خلال الحرب الأخيرة واتفاق الإطار
0
أخبار لبنان
08:04
البساط والزيودي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين لبنان والإمارات
أخبار لبنان
08:04
البساط والزيودي يوقّعان مذكرة تفاهم لتعزيز التبادل التجاري والاستثمار بين لبنان والإمارات
0
أخبار لبنان
06:53
الحجار من مقر دائرة الرصد والتدخل: نأمل نهوض لبنان وتحرير الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
أخبار لبنان
06:53
الحجار من مقر دائرة الرصد والتدخل: نأمل نهوض لبنان وتحرير الجنوب وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها
0
أمن وقضاء
06:02
الأمن العام ينظم المرحلة الـ17 من العودة المنظمة للنازحين السوريين عبر المصنع
أمن وقضاء
06:02
الأمن العام ينظم المرحلة الـ17 من العودة المنظمة للنازحين السوريين عبر المصنع
0
آخر الأخبار
06:01
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة
آخر الأخبار
06:01
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI عن الهجمات المتكرّرة على توم باراك: هناك محاولة لتشويه سمعة كل من لا يخدم أجندة جهة معينة
0
آخر الأخبار
05:59
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً
آخر الأخبار
05:59
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: عندما يدعم الرئيس الأميركي السفير توم باراك مرتين في وقت يتعرّض فيه للهجوم فأعتقد أن الرسالة واضحة جداً
0
آخر الأخبار
05:57
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: توم باراك قال تماماً ما حصل عندما ضربت إسرائيل سوريا... وهذا لم يعجب الأصوات المؤيدة لإسرائيل
آخر الأخبار
05:57
الإعلامي ماريو نوفل للـLBCI: توم باراك قال تماماً ما حصل عندما ضربت إسرائيل سوريا... وهذا لم يعجب الأصوات المؤيدة لإسرائيل
0
أمن وقضاء
05:26
الحجار: عهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار
أمن وقضاء
05:26
الحجار: عهدنا أن نكون على قدر المسؤولية في تعزيز الأمن والاستقرار
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
09:56
بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين
أخبار لبنان
09:56
بالفيديو - سرقا مجوهرات بطريقة الخفّة… وفصيلة البسطة توقف الزوجَين
2
أخبار لبنان
13:50
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
أخبار لبنان
13:50
تحضيرًا لإطلاق الرحلات من مطار القليعات... وصول أول طائرة تابعة للشركة المشغلة إلى مطار بيروت
3
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
حال الطقس
02:38
الطقس حار ورطب... ومنخفض جوي في الـWeekend
4
اقتصاد
10:23
جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%
اقتصاد
10:23
جابر وقع على مشروع تأمين اعتمادات لصالح قوى الأمن لزوم تغطية المنح المدرسية بنسبة 100%
5
أمن وقضاء
10:17
الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت
أمن وقضاء
10:17
الجيش: توقيف سوري أثناء محاولته تهريب كمية من القذائف الصاروخية و10 سوريين لتورطهم في إشكال ببلدة شعت
6
أخبار لبنان
06:06
جنبلاط: يبدو أن السفير عيسى لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي على الورقة التي تُسمّى "الإطار الثلاثي" والتي أرفضها
أخبار لبنان
06:06
جنبلاط: يبدو أن السفير عيسى لم يتمكّن من قراءة تعليقاتي على الورقة التي تُسمّى "الإطار الثلاثي" والتي أرفضها
7
خبر عاجل
07:08
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر
خبر عاجل
07:08
الجيش الإسرائيلي: حزب الله أطلق مسيّرتين مفخختين باتجاه قواتنا في مرتفعات علي الطاهر
8
خبر عاجل
10:01
"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً
خبر عاجل
10:01
"ميتا" تتوصل الى تسوية تاريخية بـ17.1 مليار دولار... وتغييرات واسعة في طريقة عمل "إنستغرام" و'فيسبوك" للمستخدمين دون الـ18 عاماً
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More