"جامعة الروح القدس" توقّع مذكرة تفاهم مع "فونيكس" لتعزيز التنقّل المستدام

في إطار التزامها بالتنمية المستدامة وتعزيز وسائل النقل الصديقة للبيئة، وقّعت جامعة الروح القدس – الكسليك (USEK)، ممثّلة بمستشار رئيس الجامعة الأول البروفسور نعمة عازوري، مذكرة تفاهم مع شركة فونيكس التابعة لمجموعة اندفكو (Phoenix Energy)، ممثّلة برئيس مجلس الإدارة والمدير العام ربيع الأسطا، في خطوة تهدف إلى إطلاق شراكة واعدة لتشجيع التنقّل المستدام ودعم الأهداف البيئيّة المشتركة.



وتنص مذكرة التفاهم على التعاون بين الطرفين بهدف تعزيز مفهوم التنقّل الكهربائيّ ووسائل النقل المستدامة، من خلال تنظيم مبادرات توعويّة وتشجيع اعتماد السيارات الكهربائيّة، إلى جانب توفير شروط تفضيليّة لأفراد مجتمع الجامعة الراغبين في اقتناء مركبات كهربائيّة.



عازوري

وأكد البروفسور عازوري أن هذا التعاون يستند إلى شراكة طويلة الأمد مع مجموعة اندفكو وشركة فونيكس، ورؤية مشتركة تتمحور حول الإنسان والبيئة والوطن ومبادئ الاستدامة. وأشار إلى أن الجامعة كانت سبّاقة في إطلاق مبادرات ومشاريع في هذا المجال، ودمجها ضمن مسارها الأكاديمي والاعتمادات الدوليّة، مؤكدًا أن مذكرة التفاهم تشكل محطة جديدة في مسار الاستدامة، على أن تتبعها مبادرات ومشاريع إضافيّة.



الأسطا

بدوره، اعتبر الأسطا أن الاتفاقيّة تمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مفاهيم الاستدامة والطاقة الخضراء والنقل الصديق للبيئة، مشيرًا إلى أنها تعكس رؤية مشتركة بين مجموعة اندفكو وشركة فونيكس مع جامعة الروح القدس – الكسليك، وتجمع بين المعرفة الأكاديميّة والخبرة العمليّة. وشدّد على أن حماية البيئة باتت مسؤوليّة اجتماعيّة مشتركة، معربًا عن أمله في أن تشكل هذه الشراكة أساسًا لمشاريع مستقبليّة تسهم في دعم التحوّل نحو النقل المستدام والطاقة النظيفة وتعزيز موقع لبنان في هذه المجالات.