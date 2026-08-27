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النرويج تحبس أنفاسها... الملك هارالد في حالة "خطيرة للغاية" والعائلة تلتف حوله
منوعات
2026-08-27 | 10:56
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النرويج تحبس أنفاسها... الملك هارالد في حالة "خطيرة للغاية" والعائلة تلتف حوله
أعلنت العائلة المالكة النرويجية أنّ الملك هارالد الخامس، البالغ 89 عاماً، يرقد في المستشفى في حالة وُصفت بـ"الخطيرة للغاية"، بعد أكثر من أسبوع على دخوله مستشفى جامعة أوسلو لتلقّي العلاج من مرض نادر في الدم يُعرف بفقر الدم الانحلالي.
وألغت زوجته الملكة سونيا ونجله ولي العهد الأمير هاكون ارتباطاتهما الرسمية، وتوجّها إلى المستشفى للبقاء إلى جانبه، برفقة أفراد آخرين من العائلة المالكة.
كما وصلت إلى المستشفى وليّة العهد الأميرة ميتّه ماريت وابنها ماريوس بورغ هويبي، فيما أفادت وسائل إعلام نرويجية بأنّ شقيقة الملك، الأميرة أستريد، موجودة أيضاً إلى جانبه. وألغى رئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره زيارة كانت مقررة إلى ألمانيا، معرباً عن تضامنه مع الملك والعائلة المالكة، فيما بدأ مواطنون بوضع الزهور أمام القصر الملكي في أوسلو.
ويتلقّى الملك هارالد علاجاً بالكورتيزون بسبب فقر الدم الانحلالي، وهي حالة تؤدي إلى تكسّر خلايا الدم الحمراء بوتيرة أسرع من قدرة الجسم على تعويضها، وقد تسبب التعب وضيق التنفس. ويتولى الأمير هاكون، البالغ 53 عاماً، مهام الوصي على العرش خلال غياب والده.
وكان هارالد، الذي اعتلى العرش عام 1991، قد واجه سلسلة من المشكلات الصحية خلال السنوات الأخيرة، ما دفعه إلى تقليص نشاطاته الرسمية. كما خضع عام 2024 لزرع جهاز دائم لتنظيم ضربات القلب، بعد إصابته بعدوى خلال إجازة في ماليزيا.
وتأتي الأزمة الصحية للملك في عام صعب على العائلة المالكة، إذ خضعت الأميرة ميتّه ماريت لعملية زراعة رئة في حزيران الماضي، بعد سنوات من معاناتها من تليّف رئوي مزمن. كما واجه ابنها ماريوس بورغ هويبي قضية قضائية انتهت بالحكم عليه بالسجن أربع سنوات، وهو حكم يعتزم استئنافه.
وكانت ميتّه ماريت قد واجهت أيضاً انتقادات على خلفية الكشف عن تواصلها السابق مع المجرم الجنسي الراحل جيفري إبستين، قبل أن تعتذر وتقرّ بأنّ تعاملها معه عكس "سوء تقدير".
المصدر
منوعات
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