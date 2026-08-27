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دين عمره 4 آلاف عام... مدينة إيطالية تردّ الجميل للدلافين

منوعات
2026-08-27 | 11:11
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دين عمره 4 آلاف عام... مدينة إيطالية تردّ الجميل للدلافين
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دين عمره 4 آلاف عام... مدينة إيطالية تردّ الجميل للدلافين

تروي الأسطورة اليونانية قصة تاراس، ابن إله البحر بوسيدون، الذي نجا من الغرق بعدما حمله دولفين إلى شواطئ جنوب إيطاليا، حيث ارتبط اسمه لاحقاً بمدينة تارانتو في إقليم بوليا. وبعد آلاف السنين، لا تزال علاقة المدينة بالدلافين حاضرة في هويتها ورموزها، من العملات والتماثيل القديمة وصولاً إلى شعار المدينة ونادي كرة القدم المحلي.

واليوم، تستعد تارانتو لردّ الجميل بطريقة استثنائية، من خلال إنشاء "ملجأ سان باولو للدلافين"، الذي يُنتظر أن يكون أول ملجأ بحري في أوروبا مخصصاً لاستقبال الدلافين التي عاشت سابقاً في الأسر.

ويقع الملجأ قبالة جزيرة سان باولو ويمتد على مساحة تقارب سبعة هكتارات، وسيُجهّز بأنظمة لمراقبة جودة المياه والهواء وقياس الضوضاء تحت الماء، إلى جانب كاميرات وتقنيات تعتمد على الذكاء الاصطناعي لرصد التغيرات البيئية وإرسال تنبيهات إلى علماء الأحياء.

ويهدف المشروع، الذي تقوده منظمة Jonian Dolphin Conservation وعالم الأحياء البحرية كارميلو فانيزا، إلى منح الدلافين التي أمضت سنوات في أحواض مغلقة فرصة للعيش في بيئة بحرية أكثر طبيعية، مع استمرار حصولها على الرعاية التي تحتاج إليها.

وتبرز أهمية هذا النوع من الملاجئ مع الاتجاه المتزايد في عدد من الدول الأوروبية إلى إنهاء عروض الحيتانيات في الأسر، ما يطرح تساؤلات حول مصير الدلافين التي لا يمكن إطلاقها مباشرة في البرية بعد سنوات طويلة من اعتمادها على البشر. ويسعى المشروع إلى توفير بديل يضع رفاه الحيوانات في صلب أولوياته.

ومن المقرر أن يستقبل الملجأ في مرحلته الأولى عدداً محدوداً من الدلافين، بهدف تطوير أفضل أساليب رعايتها وإدارة انتقالها إلى البيئة البحرية المفتوحة.

ويأتي المشروع أيضاً ضمن جهود أوسع لإعادة رسم صورة تارانتو، التي ارتبطت لعقود بالصناعات الثقيلة والتلوث، وتحويلها تدريجياً إلى وجهة أكثر ارتباطاً بالبيئة والسياحة المستدامة.

وبالنسبة إلى القائمين على المشروع، يبقى الحلم بسيطاً لكنه رمزي: رؤية أول دولفين يصل إلى الملجأ ويسبح في مياه البحر، ويلامس الرمال وقاع البحر، ويسمع صوت الأمواج... في المدينة التي تقول أسطورتها إنّ دولفيناً كان وراء ولادتها قبل آلاف السنين.

المصدر

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