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الجميع يبحث عن "Friends" جديد... لماذا يصعب على جيل Z العثور على مسلسله؟
منوعات
2026-08-29 | 11:52
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الجميع يبحث عن "Friends" جديد... لماذا يصعب على جيل Z العثور على مسلسله؟
لا يزال إرث مسلسل "Friends" حاضرًا في موجة جديدة من المسلسلات الكوميدية الأميركية التي تتناول حياة مجموعات من الأصدقاء في العشرينيات من العمر، في محاولة لتقديم أعمال تعكس واقع جيل Z. إلا أنّ هذه المسلسلات، رغم تشابهها في الفكرة، لم تتمكّن حتى الآن من تحقيق التأثير الثقافي والشعبي الذي حققه العمل الشهير.
ويُعدّ "Friends"، الذي عُرض بين عامَي 1994 و2004، أحد أبرز المسلسلات التي طبعت حقبة كاملة، إذ تابع حياة ستة أصدقاء في مانهاتن، وحقق متوسط مشاهدة مباشرة تجاوز 20 مليون مشاهد خلال مواسمه العشرة، فيما استقطبت حلقته الأخيرة نحو 52.5 مليون مشاهد في الولايات المتحدة. ولم يقتصر تأثيره على نسب المشاهدة، بل امتد إلى الموضة وتسريحات الشعر والعبارات الشهيرة، ولا يزال يحظى بشعبية لدى جيل Z، وفق تقرير جامعي صدر عام 2025.
لكن الأعمال التي تحاول تقديم "Friends" جديد لجيل Z تواجه واقعًا مختلفًا تمامًا. فمسلسلات مثل "Not Suitable For Work" و"Adults" و"The Sex Lives of College Girls" و"I Love LA" تتناول حياة الشباب وعلاقاتهم وعملهم وسكنهم، إلا أنّ معظمها لم يحقق حضورًا ثقافيًا واسعًا.
ويعود ذلك، بحسب تحليل لـBBC، إلى عوامل عدة، أبرزها المنافسة الشديدة في سوق تلفزيوني يعجّ بالمحتوى، إلى جانب هيمنة منصات التواصل الاجتماعي وقِصر مواسم المسلسلات الحديثة، التي تتراوح غالبًا بين 8 و10 حلقات، ما لا يتيح وقتًا كافيًا لبناء علاقة عميقة بين الجمهور والشخصيات.
كما تواجه هذه الأعمال تحديًا في نقل واقع جيل Z بصورة أصيلة، خصوصًا أنّ معظم كتّابها ينتمون إلى جيل الألفية أو أجيال أكبر، في وقت يعيش فيه الشباب اليوم ظروفًا مختلفة تمامًا عن تلك التي أحاطت بشخصيات "Friends".
فجيل Z يواجه صعوبات في سوق العمل، وارتفاع تكاليف السكن، وتداعيات الذكاء الاصطناعي على الوظائف، إلى جانب آثار سنوات الجائحة والتوترات السياسية والاقتصادية. وهنا يكمن التحدي أمام صنّاع الكوميديا: تقديم هذه الأزمات بصورة واقعية من دون تحويل المسلسل إلى عمل قاتم يفقد روح الترفيه.
ويضاف إلى ذلك التنوع الكبير الذي يميّز جيل Z، ما يجعل اختزال تجاربه المختلفة في مجموعة واحدة من الشخصيات أمرًا صعبًا، فضلًا عن الدور المحوري للإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي في حياته اليومية.
وبينما حاولت بعض الأعمال الابتعاد عن هذا الجانب، ركّز "I Love LA" على عالم المؤثرين وثقافة الحضور المستمر عبر الإنترنت. وحتى الآن، يبدو أنّ "Adults" هو الأقرب إلى تقديم صورة متوازنة لجيل Z تجمع بين شخصيات أكثر واقعية وروح كوميدية، لكن الطريق أمامه ليصبح "Friends" هذا الجيل لا يزال طويلًا.
المصدر
منوعات
"Friends"
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