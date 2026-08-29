الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أنا غير
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ما الذي عُثر عليه تحت كنيسة القيامة؟... اكتشافات جديدة تعيد الجدل حول قبر المسيح

منوعات
2026-08-29 | 15:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ما الذي عُثر عليه تحت كنيسة القيامة؟... اكتشافات جديدة تعيد الجدل حول قبر المسيح
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
ما الذي عُثر عليه تحت كنيسة القيامة؟... اكتشافات جديدة تعيد الجدل حول قبر المسيح

كشفت أعمال تنقيب أثرية أسفل كنيسة القيامة في القدس عن معالم قديمة تضم محجرًا مهجورًا وأراضي زراعية ومقابر منحوتة في الصخر، في تفاصيل تتوافق بشكل لافت مع الوصف الوارد في إنجيل يوحنا لمكان دفن يسوع المسيح. إلا أن علماء الآثار يشددون على أن هذه الاكتشافات لا تثبت أن القبر الموجود في الموقع هو بالفعل قبر المسيح.

وأظهرت الحفريات أن الكنيسة شُيّدت فوق محجر قديم كان يقع خارج أسوار القدس في زمن المسيح، قبل أن يُعاد استخدام أجزاء من المنطقة للزراعة والدفن. وعثر الباحثون على أدلة نباتية وحبوب لقاح تشير إلى وجود أراضٍ مزروعة، إلى جانب بقايا فواكه وبقوليات ونباتات برية، فيما استُخدمت الواجهات الصخرية التي خلّفها المحجر لنحت غرف دفن متعددة.


وتتوافق هذه المعطيات مع رواية إنجيل يوحنا التي تشير إلى وجود بستان في المكان الذي صُلب فيه يسوع، وإلى وجود قبر جديد داخل هذا البستان. كما تنسجم نتائج التنقيب مع أوصاف أخرى واردة في الأناجيل تفيد بأن الصلب والدفن حدثا خارج المدينة، وأن القبر كان منحوتًا في الصخر.

وتشير الأدلة إلى أن النشاط الزراعي في المنطقة بدأ بعد التخلي عن المحجر وقبل إعادة تطوير الموقع في القرن الثاني الميلادي، وهي فترة تشمل زمن حياة المسيح، إلا أن الباحثين لم يتمكنوا من تحديد تاريخ بدء زراعة المنطقة بدقة.

ويرى مؤيدو اعتبار كنيسة القيامة الموقع التاريخي لقبر المسيح أن اجتماع هذه العناصر في مكان واحد، من محجر يقع خارج أسوار القدس القديمة إلى أراضٍ مزروعة ومقابر صخرية، يعزز أهمية الموقع التاريخية.

وفي القرن الرابع الميلادي، أمر الإمبراطور قسطنطين بإزالة المنشآت الرومانية القائمة في المكان. وخلال أعمال البناء، كُشف عن قبر كان المسيحيون يوقّرونه باعتباره قبر المسيح، قبل أن تُشيَّد أول كنيسة في الموقع.

ومع ذلك، يشدد علماء الآثار على أن الاكتشافات الجديدة لا تحسم الجدل التاريخي بشأن هوية القبر، إذ لم يُعثر على نقش أو قطعة أثرية تربطه بيسوع بشكل مباشر. كذلك، لا يمكن إثبات أن القبر كان جديدًا في ذلك الوقت أو أنه يعود إلى يوسف الرامي، الذي تذكر الأناجيل أنه تولى دفن جسد المسيح في قبر منحوت في الصخر.

وترى الباحثة فرانشيسكا رومانا ستاسولا أن أهمية هذه الاكتشافات تكمن في المساعدة على فهم تاريخ الموقع وكيفية تشكّل الذاكرة المسيحية المرتبطة به واستمرارها عبر القرون، أكثر من كونها دليلًا أثريًا قاطعًا على هوية الشخص الذي دُفن فيه.

المصدر

منوعات

كنيسة

القيامة؟...

اكتشافات

جديدة

الجدل

المسيح

الجميع يبحث عن "Friends" جديد... لماذا يصعب على جيل Z العثور على مسلسله؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-07-27

الشامي يحسم الجدل حول ديو مع هيفاء وهبي: أحترمها كثيراً ولكن...

LBCI
فنّ
2026-07-13

نجل فضل شاكر يحسم الجدل حول الفيديوهات المتداولة: "أعطوه الوقت والراحة" (صورة)

LBCI
عالم الطبخ
2026-06-14

الزبدة أم الزيت؟ طهاة محترفون يحسمون الجدل حول أفضل طريقة لطهي البيض

LBCI
منوعات
2026-06-11

البابا يضيء برج المسيح في أعلى كنيسة في العالم بحضور 120 ألف شخص (فيديو)

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
11:52

الجميع يبحث عن "Friends" جديد... لماذا يصعب على جيل Z العثور على مسلسله؟

LBCI
منوعات
2026-08-27

دين عمره 4 آلاف عام... مدينة إيطالية تردّ الجميل للدلافين

LBCI
منوعات
2026-08-27

النرويج تحبس أنفاسها... الملك هارالد في حالة "خطيرة للغاية" والعائلة تلتف حوله

LBCI
منوعات
2026-08-27

"جامعة الروح القدس" توقّع مذكرة تفاهم مع "فونيكس" لتعزيز التنقّل المستدام

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-02-14

عيسى الخوري: تطوير الصناعات التكنولوجية يجذب الاستثمارات ومدخل لإعادة الشباب اللبناني الى وطنهم

LBCI
آخر الأخبار
2026-08-08

وزارة الدفاع الروسية: قواتنا استهدفت بالمسيرات سفينة تنقل أسلحة للقوات الأوكرانية بالبحر الأسود شرق أوديسا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الارصاد تحذر من امطار غزيرة والضاحية تحذر من تساقطات في المباني

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-21

قائد الجيش تفقَّد عددًا من الوحدات العملانية المنتشرة في الجنوب: تشديدٌ على تأمين سلامة المواطنين وتأكيدٌ لدور الجيش

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد فوزه على كوريا... لبنان على السكة الصحيحة والعين على مواجهة الصين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

رسالة رسولية عدّل بموجبها بعض أحكام مجموعة قوانين الكنائس الشرقية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

السياسات الأميركية في كل ما سلف من تطورات في الاقليم والعالم: قراءة للتطورات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

وزارةُ الأشغال تمنحُ ثلاثَ عَشْرَةَ بلديةً جديدة أذوناتٍ لتنظيمِ شواطئَ شعبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

على طرقات لبنان… التهوّر انتحارٌ مؤجّل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

الارصاد تحذر من امطار غزيرة والضاحية تحذر من تساقطات في المباني

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:18

مقدمة النشرة المسائية 29-8-2026

LBCI
عالم الطبخ
11:48

يخنة القريدس مع السبانخ والخضار… وصفة شهية مع الشيف حنّا طويل (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
11:33

جلسة افتتاحية لمؤتمر الأبعاد الوطنية لتراث الوادي المقدس ومئوية الدستور اللبنانيّ: كلمات تدعو إلى التوحّد

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
06:09

منخفض جوي بإنتظارنا... أمطار رعدية وانخفاض في الحرارة

LBCI
أمن وقضاء
09:52

الجيش: تسلُّم الدفعة الثانية من الآليات العسكرية المقدمة هبة من السلطات اليونانية للجيش

LBCI
أخبار دولية
23:40

"أضخم صفقة نفطية في تاريخ العالم"... ترامب يعلن إبرام اتفاق مع فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
04:41

فوز اللائحة المدعومة من مخزومي في انتخابات اتحاد العائلات البيروتية

LBCI
حال الطقس
07:40

الطقس يتقلّب... وأمطار في عزّ آب!

LBCI
أخبار دولية
14:26

متحدث باسم الخارجية الأميركية: في الوقت الراهن لا يرغب حزب الله في التحدث مع الدولة اللبنانية ولا معنا ولا مع إسرائيل لأنه ببساطة يتلقى الأوامر من إيران

LBCI
اسرار
00:03

أسرار الصحف 29-8-2026

LBCI
أخبار لبنان
05:31

الدفاع المدني يحذر من خطورة الرياضات البحرية اليوم وغدا بسبب ارتفاع الأمواج وشدة التيارات

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More