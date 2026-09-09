ماذا يحدث لعقلك وجسمك بعد الانفصال؟ إليكم مراحل الحزن وكيفية تجاوزها

الانفصال العاطفي ليس مجرد تجربة مؤلمة عابرة، بل يمكن أن يترك آثاراً واضحة على الصحة النفسية والجسدية. ويشير خبراء العلاقات إلى أنّ فقدان الشريك قد يطلق عملية حزن تشبه إلى حد كبير تلك التي نمر بها بعد فقدان شخص عزيز، وهو ما يفسر مشاعر الغضب واليأس والرغبة في الانتقام التي قد تظهر بعد نهاية علاقة عاطفية.



وتوضح مستشارة العلاقات ميلا سميث أنّ دراسات استخدمت التصوير بالرنين المغناطيسي الوظيفي (fMRI) أظهرت تشابهاً لافتاً بين نشاط دماغ الشخص الذي يعاني من انكسار عاطفي ونشاط دماغ شخص يمر بأعراض انسحاب من المخدرات.

ووفق باحثين في العلاقات، يمر الشخص عادةً بخمس مراحل أساسية بعد الانفصال: الاحتجاج، والإحباط والغضب، والاستسلام واليأس، والانتقال، وأخيراً التعافي.



في المرحلة الأولى، قد يرفض الشخص تقبل الانفصال ويحاول استعادة العلاقة، بينما قد يتحول الفشل في ذلك إلى غضب شديد ورغبة في الابتعاد أو الانتقام. ثم تأتي مرحلة اليأس، التي قد تترافق مع أعراض اكتئابية حادة وفقدان الأمل. وبعدها يبدأ الشخص تدريجياً في مواجهة الواقع، فيراجع تفاصيل العلاقة مراراً ويحاول فهم ما حدث، قبل أن يصل إلى مرحلة يصبح فيها أكثر تقبلاً ولامبالاة بما مضى.



أما مرحلة التعافي، فتشهد استعادة الإحساس بالحرية والقدرة على المضي قدماً، من دون وجود جدول زمني محدد لذلك، إذ تختلف التجربة من شخص إلى آخر.

وينصح الخبراء بالتعبير عن المشاعر من خلال الكتابة أو الأنشطة الإبداعية، والتواصل مع الأصدقاء خلال الفترات الصعبة، إضافة إلى الابتعاد عن المحفزات العاطفية، مثل الصور والهدايا والرسائل والملابس التي تذكّر بالشريك السابق.

ويؤكد الخبراء أنّ مواجهة مشاعر الانفصال بدلاً من قمعها، مع منح النفس الوقت والدعم، يمكن أن يساعدا على التعافي وبناء حياة جديدة.