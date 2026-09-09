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ترامب يكافئ مساعداته في البيت الأبيض... لن تصدقوا قيمة الهدايا!

منوعات
2026-09-09 | 14:18
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ترامب يكافئ مساعداته في البيت الأبيض... لن تصدقوا قيمة الهدايا!
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ترامب يكافئ مساعداته في البيت الأبيض... لن تصدقوا قيمة الهدايا!

كشفت وسائل إعلام أميركية أن الرئيس دونالد ترامب قدّم هدايا نقدية بقيمة 45 ألف دولار لكل من ثلاث مساعدات في البيت الأبيض، بينهن مساعدته التنفيذية ناتالي هارب.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست"، حصلت كل من هارب ومارغو مارتن وتشامبرلين هاريس على المبلغ نفسه، في حين صنّفت هارب الـ45 ألف دولار في إفصاحها المالي الأخير على أنها "هدية نهاية العام".

وتبلغ قيمة الهدية نحو 30 في المئة من الراتب السنوي لكل واحدة منهن، إذ تتقاضى المساعدات الثلاث 150 ألف دولار سنويًا.

ودافع البيت الأبيض عن الخطوة، مؤكدًا أن ترامب اعتاد تقديم هدايا في فترة الأعياد إلى أشخاص مقربين منه، بينهم موظفون ومساعدون، وأن هذه الأموال لا ترتبط بمهامهم الوظيفية، وبالتالي لا تتعارض، بحسب البيت الأبيض، مع المعايير القانونية والأخلاقية.

وتُعد هارب، البالغة 35 عامًا، من المساعدات المقربات من ترامب، إذ ترافقه باستمرار وتتولى أحيانًا كتابة منشوراته وطباعة المعلومات له، ما أكسبها لقب "الطابعة البشرية".

ولم تقتصر الهدايا على المساعدات الثلاث، إذ أفادت الصحيفة بأن مدير عمليات المكتب البيضوي والت نوتا تلقى بدوره هدية بقيمة 20 ألف دولار من الرئيس.

وكالة فرانس برس

منوعات

الرئيس الأميركي

دونالد ترامب

هدايا

مساعدات

البيت الأبيض

واشنطن

45 ألف دولار

ناتالي هارب.

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