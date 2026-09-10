دراسة جديدة غير متوقعة: هل يُفضل الجيل الجديد قراءة الكتب الورقية؟





وأظهرت كشفت دراسة حديثة أنّ أفراد الجيل Z، المولودين بين عامَي 1997 و2012، يتجهون بشكل متزايد إلى القراءة، رغم ارتباطهم الوثيق بالعالم الرقمي، والمفاجأة أنهم يفضّلون الكتب الورقية على بعض الصيغ الرقمية.وأظهرت الدراسة ، التي أعدّتها الباحثتان كاثي إنمان بيرنز وراشيل نوردَا ونشرتها Cambridge University Press، نتائج استطلاعات وطنية أُجريت في أعوام 2020 و2022 و2025.

ووفق بيانات عام 2025، يعرّف 66 بالمئة من أفراد الجيل Z أنفسهم كقرّاء، بزيادة 14 بالمئة مقارنة بعام 2022، فيما أفاد 65 بالمئة بأنّهم قرأوا كتابًا ورقيًا واحدًا على الأقل خلال العام الماضي، بزيادة ملحوظة عن السنوات السابقة.



كما أظهرت النتائج أنّ أفراد هذا الجيل أصبحوا يرتادون المكتبات العامة ومتاجر الكتب أكثر من السابق، إذ قال نحو ثلث المشاركين إنهم اشتروا كتابًا من متجر فعلي.

ولفتت الدراسة إلى ارتباط زيارة المكتبات بالمشاعر، حيث سجّل أفراد الجيل Z الذين لم يزوروا المكتبات مستويات أعلى من الشعور بالوحدة مقارنة بمن زاروها، فيما رأى كثيرون في هذه الأماكن فرصة للاسترخاء والخروج من المنزل.



ويرى الباحثون أنّ عادات القراءة لدى الجيل Z أكثر تنوعًا مما تظهره الدراسات التقليدية، إذ ينتقل أفراده بين الكتب الورقية والإلكترونية والكتب الصوتية، إلى جانب منصات رقمية مثل Wattpad وWebtoon.

وتشير هذه النتائج إلى أنّ الجيل الذي نشأ في العصر الرقمي لا يتخلى عن القراءة التقليدية، بل يعيد اكتشاف الكتاب الورقي، ربما بحثًا أيضًا عن تجربة اجتماعية وابتعاد مؤقت عن الشاشات.