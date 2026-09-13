الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
سبوتلايت
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

اعتقدوا أنه لن يخرج حيًا... نجا بعد 13 ساعة تحت أنقاض 11 أيلول وهذه حياته اليوم!

منوعات
2026-09-13 | 14:30
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
اعتقدوا أنه لن يخرج حيًا... نجا بعد 13 ساعة تحت أنقاض 11 أيلول وهذه حياته اليوم!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
اعتقدوا أنه لن يخرج حيًا... نجا بعد 13 ساعة تحت أنقاض 11 أيلول وهذه حياته اليوم!

في 11 أيلول 2001، كان ضابط الشرطة في هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي ويل جيمينو، البالغ حينها 33 عاماً، يشارك في عمليات إجلاء الناجين من مركز التجارة العالمي، عندما انهار البرج الجنوبي، ليدفن تحت مئات آلاف الأطنان من الإسمنت والفولاذ والحطام والوقود.
 
وبعد أقل من نصف ساعة، انهار البرج الشمالي أيضاً، فيما وجد جيمينو نفسه محاصراً في الظلام إلى جانب الضابط جون ماكلوغلين. وبعد نحو 10 ساعات تحت الأنقاض، تمكّن عناصر إنقاذ من تحديد موقعهما، لتبدأ عملية إنقاذ استغرقت ثلاث ساعات قبل إخراج جيمينو حياً.

كان جيمينو واحداً من 20 شخصاً فقط تم إنقاذهم من بين أنقاض مركز التجارة العالمي. ونُقل إلى مستشفى بلفيو، حيث توقّف قلبه مرتين وخضع لثماني عمليات جراحية، قبل أن يمضي قرابة ثلاثة أشهر في المستشفى. وأصيب ساقه اليسرى بشلل جزئي، كما تركت التجربة آثاراً عميقة على صحته النفسية، ودخل في نوبات غضب حادة، ووصل به الأمر في مناسبتين إلى التفكير في الانتحار.
 
وفي نهاية عام 2002، بدأ الحصول على علاج لمساعدته على التعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة، قبل أن تؤدي إصاباته إلى تقاعده من الشرطة عام 2004.

وسط المأساة، شكّلت عائلته مصدر أمل كبير له. ففي تشرين الثاني 2001، وبعد أسابيع من نجاته، شهد ولادة ابنته أوليفيا من على كرسي متحرك، وكرّس السنوات التالية لتربيتها إلى جانب شقيقتها الكبرى بيانكا وزوجته أليسون.
 
ويقول جيمينو، البالغ اليوم 58 عاماً، إنه يعتبر نجاته "فرصة ثانية للحياة"، مؤكداً أنه يشعر بالامتنان لأنه تمكن من مشاهدة ابنتيه تكبران، والاحتفال بنجاحاتهما وتخرجهما، ورؤيتهما تصبحان شابتين يفخر بهما.

وبعد مرور 25 عاماً على هجمات 11 أيلول، يواصل جيمينو مشاركة قصته ومساعدة آخرين على التعامل مع آثار الصدمات التي مروا بها. وتقول ابنته أوليفيا، البالغة 24 عاماً، إنّ ما حدث أصبح جزءاً من إرث عائلتها إلى الأبد، مشيرة إلى أنّ والدها كان حاضراً في كل مراحل طفولتها، رغم أنّ جيلها لم يعش أحداث 11 أيلول بشكل مباشر.
 
أمّا جيمينو، فيختصر نظرته إلى تلك التجربة بالقول إنّ كثيرين يركزون على "الظلام"، لكنّه اختار التركيز على "النور"، مؤكداً أنّ الإنسان، مهما كانت المأساة التي يواجهها، عليه أن ينهض ويلملم ما تبقى ويمضي قدماً.
 

منوعات

11 أيلول 2001

ضابط الشرطة

نيويورك

الولايات المتحدة الأميركية

إجلاء

الناجين

مركز التجارة العالمي

حياة

موت

قصة حياة.

صديقتان لعقود… حتى كشف فحص الـDNA أنهما شقيقتان!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-11

ترامب: لن ننسى أبدا هجمات 11 أيلول ولهذا السبب نقاتل اليوم

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
2026-09-04

الإعلان الرسمي لرالي لبنان الدولي ال ٤٨ المنتظر بين ١١ و ١٣ ايلول

LBCI
أخبار دولية
2026-08-28

ترامب يكشف أنه سيحيي ذكرى هجمات 11 أيلول في البنتاغون وليس في نيويورك

LBCI
آخر الأخبار
2026-06-22

الدفاع المدني: انتشال جثامين 13 شهيدا من تحت الأنقاض في منطقتي النبطية ومرجعيون

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
13:38

صديقتان لعقود… حتى كشف فحص الـDNA أنهما شقيقتان!

LBCI
منوعات
05:48

PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)

LBCI
منوعات
2026-09-12

لا شجار ولا خلافات… متى يصبح الهدوء بين الزوجين إنذارًا بانتهاء العلاقة؟

LBCI
منوعات
2026-09-12

اختبار "بيزا" 2025 يفجّر صدمة: تراجع قياسي في أداء طلّاب لبنان... ومرتبة متدنية عالمياً

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-03-19

ترامب: قضينا على بحرية إيران ودفاعاتها الجوية

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-10

الداخلية تعمّم شروط وآلية تركيب ألواح الطاقة الشمسية دون 1.5 ميغاوات

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-01

حزب الله: استهدفنا آليّة عسكريّة في بلدة البياضة بمحلّقة انقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكدة

LBCI
أخبار لبنان
2026-09-11

الرئيس عون اطلع من خريش على عمل الدفاع المدني جنوبًا

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:21

بعد زيارة رسامني إلى سوريا… العمل يبدأ على الأرض: لجنة لبنانية–سورية تعاين خط سكة الحديد من طرابلس إلى حمص

LBCI
عالم الطبخ
14:17

تستعدون لعزيمة كبيرة؟ إليكم وصفة جيغو الغنم مع الشيف فادي زغيب (فيديو)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:49

"كل يوم في شي"... من اليمن إلى إيران والدبلوماسية تدخل على الخط

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

دموع سيلين ديون بعد غياب دام ست سنوات عن جمهورها

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

ليلة عيد الصليب… حين تضيء جبال لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:32

سوق الأحد.. عودة الحياة إلى تول

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

علي الطاهر.. ردّ غائب وتفاهمات غامضة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:23

المعاش ثابت.. والغلا طاير

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
02:44

طقس حار يسيطر على لبنان...

LBCI
أخبار لبنان
02:54

الرئيس عون في ذكرى بشير الجميل: وحدة لبنان والأرض والشعب والمؤسسات أمانة الشهداء

LBCI
منوعات
05:48

PUBG MOBILE قد تفتح أمامكم طريق الملايين... والرحلة تبدأ من لبنان! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
16:01

معلومات للـLBCI: المحامي العام التمييزي القاضي محمد صعب أنجز مطالعة النيابة العامة في ملف انفجار مرفأ بيروت ووقعها وختمها وسيُسلّمها مع كامل المستندات الثلثاء المقبل الى المحقق العدلي القاضي طارق البيطار تمهيداً لإصدار القرار الإتهامي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

هل يحمل الطقس بعد عيد الصليب أولى إشارات الخريف؟

LBCI
رياضة
07:11

اليوم الأخير من رالي لبنان الـ48... منافسة محتدمة لحسم هوية الفائز

LBCI
أخبار دولية
03:40

فرنسا تبدي "أسفها" لواشنطن بعد خلاف دبلوماسي بين البلدين في الأمم المتحدة

LBCI
أخبار لبنان
02:02

بلدية كفرشوبا تعلن ان رئيسها بخير بعد التحقيق معه من قبل دورية اسرائيلية

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More