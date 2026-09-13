اعتقدوا أنه لن يخرج حيًا... نجا بعد 13 ساعة تحت أنقاض 11 أيلول وهذه حياته اليوم!

في 11 أيلول 2001، كان ضابط الشرطة في هيئة موانئ نيويورك ونيوجيرسي ويل جيمينو، البالغ حينها 33 عاماً، يشارك في عمليات إجلاء الناجين من مركز التجارة العالمي، عندما انهار البرج الجنوبي، ليدفن تحت مئات آلاف الأطنان من الإسمنت والفولاذ والحطام والوقود.

وبعد أقل من نصف ساعة، انهار البرج الشمالي أيضاً، فيما وجد جيمينو نفسه محاصراً في الظلام إلى جانب الضابط جون ماكلوغلين. وبعد نحو 10 ساعات تحت الأنقاض، تمكّن عناصر إنقاذ من تحديد موقعهما، لتبدأ عملية إنقاذ استغرقت ثلاث ساعات قبل إخراج جيمينو حياً.



كان جيمينو واحداً من 20 شخصاً فقط تم إنقاذهم من بين أنقاض مركز التجارة العالمي. ونُقل إلى مستشفى بلفيو، حيث توقّف قلبه مرتين وخضع لثماني عمليات جراحية، قبل أن يمضي قرابة ثلاثة أشهر في المستشفى. وأصيب ساقه اليسرى بشلل جزئي، كما تركت التجربة آثاراً عميقة على صحته النفسية، ودخل في نوبات غضب حادة، ووصل به الأمر في مناسبتين إلى التفكير في الانتحار.

وفي نهاية عام 2002، بدأ الحصول على علاج لمساعدته على التعامل مع اضطراب ما بعد الصدمة، قبل أن تؤدي إصاباته إلى تقاعده من الشرطة عام 2004.



وسط المأساة، شكّلت عائلته مصدر أمل كبير له. ففي تشرين الثاني 2001، وبعد أسابيع من نجاته، شهد ولادة ابنته أوليفيا من على كرسي متحرك، وكرّس السنوات التالية لتربيتها إلى جانب شقيقتها الكبرى بيانكا وزوجته أليسون.

ويقول جيمينو، البالغ اليوم 58 عاماً، إنه يعتبر نجاته "فرصة ثانية للحياة"، مؤكداً أنه يشعر بالامتنان لأنه تمكن من مشاهدة ابنتيه تكبران، والاحتفال بنجاحاتهما وتخرجهما، ورؤيتهما تصبحان شابتين يفخر بهما.



وبعد مرور 25 عاماً على هجمات 11 أيلول، يواصل جيمينو مشاركة قصته ومساعدة آخرين على التعامل مع آثار الصدمات التي مروا بها. وتقول ابنته أوليفيا، البالغة 24 عاماً، إنّ ما حدث أصبح جزءاً من إرث عائلتها إلى الأبد، مشيرة إلى أنّ والدها كان حاضراً في كل مراحل طفولتها، رغم أنّ جيلها لم يعش أحداث 11 أيلول بشكل مباشر.

أمّا جيمينو، فيختصر نظرته إلى تلك التجربة بالقول إنّ كثيرين يركزون على "الظلام"، لكنّه اختار التركيز على "النور"، مؤكداً أنّ الإنسان، مهما كانت المأساة التي يواجهها، عليه أن ينهض ويلملم ما تبقى ويمضي قدماً.