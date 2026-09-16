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بعد أسابيع من الفيضانات المميتة… العثور على رفات بشرية في غراند كانيون
منوعات
2026-09-16 | 08:51
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بعد أسابيع من الفيضانات المميتة… العثور على رفات بشرية في غراند كانيون
أعلنت هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية العثور على رفات بشرية، الإثنين، بالقرب من منطقة "كريستال رابيد" على نهر كولورادو داخل متنزه غراند كانيون الوطني، بعد أسابيع من فيضانات مفاجئة مميتة ضربت المنطقة.
وأوضحت الهيئة أنّ الرفات جرى انتشالها ونقلها إلى مكتب الفاحص الطبي في مقاطعة كوكونينو، الذي أكد أنه يعمل بالتنسيق مع إدارة المتنزه للتحقق من ملابسات القضية وهوية الضحية، من دون الكشف عن مزيد من التفاصيل حتى الآن.
وعُثر على الرفات على بُعد نحو 16 كيلومتراً downstream من "فانتوم رانش"، إحدى المناطق التي تضررت بشدة جراء الفيضانات المفاجئة في 29 آب، والتي جرفت جسوراً للمشاة ومخيمات.
وأسفرت الفيضانات عن مقتل شخصين، فيما لا يزال المتنزه تيموثي ألين سميث، البالغ 53 عاماً، في عداد المفقودين.
وقالت كاري سميث، زوجة المتنزه المفقود، إنّها على علم بالعثور على رفات في غراند كانيون، داعية إلى احترام الأشخاص الذين يتولون التعامل مع الحادثة، ومجددة طلبها مواصلة الدعاء إلى جانب العائلة.
مصدر
منوعات
هيئة المتنزهات الوطنية الأميركية
العثور
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متنزه
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فيضانات.
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