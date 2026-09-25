بارون ترامب يبتعد عن الأضواء… وميلانيا تكشف تفاصيل نادرة عن علاقتها مع ابنها

كشفت السيدة الأولى الأميركية ميلانيا ترامب جانبًا نادرًا من علاقتها بابنها بارون، البالغ من العمر 20 عامًا، مشيرة إلى أنّ انشغالهما وانشغال الرئيس دونالد ترامب يقلّص الوقت الذي تمضيه العائلة معًا.



وخلال ظهورها على برنامج The Big Money Show عبر Fox Business، الأربعاء، سُئلت ميلانيا عن كيفية موازنتها بين مسؤولياتها الرسمية وحياتها العائلية. وأوضحت أنّ تنظيم الوقت مسبقًا يساعدها على الحفاظ على التواصل مع أفراد عائلتها، لكنها أقرت بأنّ الوقت العائلي أصبح أقل بسبب انشغالات الجميع.

وقالت إنّ الرئيس قد يبقى في المكتب البيضاوي حتى ساعات متأخرة، فيما ينشغل بارون بدراسته في جامعة نيويورك، مضيفةً أنّ ابنها "شاب بالفعل" وقد يكون أحيانًا سعيدًا بأن تتركه يمضي وقته بطريقته الخاصة.



وتأتي تصريحات ميلانيا في وقت أشارت فيه تقارير إعلامية إلى أنّ بارون أصبح أكثر انعزالًا وابتعادًا عن الحياة العامة، خصوصًا في ظل التهديدات الأمنية التي تحيط بوالده.

وقال مكتب السيدة الأولى، ردًا على تقارير حول حياته الخاصة، إنّه في ضوء "التهديدات الأخيرة"، يطلب الجناح الشرقي للبيت الأبيض عدم نشر أي تفاصيل تتعلق بحياته الخاصة.



وبحسب التقارير، أمضى بارون جزءًا كبيرًا من الصيف مع والدته في نادي ترامب الوطني للغولف في بيدمينستر بولاية نيوجيرسي، فيما كانت آخر إطلالاته العامة خلال نهائي كأس العالم 2026 بين إسبانيا والأرجنتين في نيوجيرسي في تموز، إضافة إلى حضوره فعاليات UFC على الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض في حزيران. وتشير التقارير إلى أنّ الإجراءات الأمنية المشددة في هذه المناسبات ساهمت في شعوره بالارتياح لحضورها.



وكان بارون قد حظي باهتمام إعلامي وأمني متزايد خلال السنوات الأخيرة، في ظل محاولات اغتيال استهدفت والده وتهديدات أخرى طالت العائلة. كما أفادت تقارير بأنه تأثر باغتيال الناشط المحافظ تشارلي كيرك في أيلول 2025، الذي كان قد التقى به للمرة الأولى بعد أن طلب من والده ترتيب لقاء معه.