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90 عامًا و19 لقبًا… سرّ الياباني الذي يرفض أن يتقاعد من كمال الأجسام
منوعات
2026-09-25 | 08:10
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90 عامًا و19 لقبًا… سرّ الياباني الذي يرفض أن يتقاعد من كمال الأجسام
يواصل الياباني توشيسوكي كانازاوا كتابة قصته الاستثنائية في رياضة كمال الأجسام، إذ احتفل الشهر الماضي بعيد ميلاده الـ90 قبل يوم واحد فقط من فوزه بلقب جديد في بطولة اليابان لكمال الأجسام لفئة فوق 85 عامًا. وبهذا الانتصار، رفع رصيده إلى 19 لقبًا وطنيًا، مؤكدًا أنه لا يزال يطمح إلى مواصلة المنافسة.
بدأ كانازاوا، المولود عام 1936 في محافظة شيمانه، مسيرته الرياضية سبّاحًا بارعًا، قبل أن يتخلى عن حلم المشاركة في الألعاب الأولمبية بسبب مشكلة عضلية ويتجه إلى كمال الأجسام. وفي سن الـ24، فاز بلقب "مستر اليابان"، ثم كرر الإنجاز بعد ثلاث سنوات، وشارك لاحقًا في بطولة "مستر يونيفرس" عام 1967 إلى جانب أرنولد شوارزنيغر، وحقق المركز الرابع. وبعد بلوغه الـ80، أحرز ستة ألقاب في بطولات العالم لفئة "الماسترز".
ويعزو كانازاوا قدرته على الحفاظ على لياقته إلى نمط حياة صحي ومنضبط؛ فهو لم يدخن أو يتناول الكحول في حياته، كما تخلى عن اللحوم والأسماك منذ عقود. ويعتمد نظامه الغذائي بشكل أساسي على الأرز البني، والناتو، وحساء الميسو والبيض، إضافة إلى ثلاثة مشروبات بروتين يوميًا.
كما يواصل التدريب نحو ساعتين يوميًا، ستة أيام في الأسبوع، لكنه عدّل تمارينه مع التقدم في السن، فتوقف عن تمارين القرفصاء وضغط الصدر، وأصبح يعتمد أكثر على الأجهزة الرياضية والأوزان التي تناسب قدراته الحالية.
وبعد اعتزاله المنافسات في منتصف الثلاثينيات من عمره، عاد كانازاوا إلى كمال الأجسام التنافسي في سن الخمسين، رغبةً في تشجيع زوجته التي كانت تعاني من مرض مزمن. وبعد سبع سنوات، فاز ببطولة "الماسترز"، معتبرًا تلك الفترة ذروة مستواه البدني. واليوم، يقول إنه يحرص على الحصول على قسط كافٍ من الراحة والنوم، مشيرًا إلى أن التعافي بعد التمارين أصبح يستغرق وقتًا أطول مع التقدم في العمر.
وفي بلد يُعد من أكثر المجتمعات تقدمًا في السن حول العالم، يرى كانازاوا أنّ التقدم في العمر لا ينبغي أن يعني التخلي عن النشاط. ويقول إنّ كثيرًا من كبار السن يمكنهم مواصلة القيام بالأشياء التي اعتادوا عليها في شبابهم، مضيفًا: "أريد أن أبقى لاعب كمال أجسام حتى يوم وفاتي".
مصدر
منوعات
ياباني
اليابان
كمال الأجسام
رياضة
بطولة
حمية
غذاء.
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