"يمكن إصلاح الأمر"… ما الذي يساعد فعلًا على إنقاذ العلاقات المتعثرة؟

قد تؤثر العلاقات العاطفية غير السعيدة في الصحة الجسدية والنفسية، إذ ترتبط الخلافات المتكررة بسوء النوم وآلام جسدية، كما يمكن أن تؤثر التوترات داخل الأسرة في صحة الأطفال. وفي المقابل، تشير الأبحاث إلى أنّ العلاقات السعيدة قد تعزز الصحة وتساهم في إطالة العمر. فكيف يمكن تحويل علاقة متعثرة إلى علاقة أكثر استقرارًا؟ وهل يمكن فعل ذلك بالفعل؟



يؤكد خبراء أنّ الخلافات بحد ذاتها لا تعني أنّ العلاقة محكوم عليها بالفشل، إذ إنّ الأزواج السعداء وغير السعداء يتجادلون على حد سواء. وتشير الدراسات إلى أنّ أسباب الخلاف غالبًا ما تبقى ثابتة طوال العلاقة، وتشمل المال وتربية الأطفال والحياة الجنسية وتقاسم الأعمال المنزلية، إضافة إلى أمور تبدو بسيطة مثل الترتيب والنظافة.

وفي دراسة طويلة الأمد، وجد الباحثون أنّ الأزواج كانوا يتجادلون حول النوع نفسه من القضايا بعد أربع سنوات في نحو 69 بالمئة من الحالات.



لكن الفارق الأساسي يكمن في طريقة تعامل الشريكين مع بعضهما أثناء الخلافات وخارجها. ويحذر الخبراء من أربعة سلوكيات قد تهدد العلاقة، وهي الانتقاد المستمر، والازدراء، والدفاعية، والانسحاب من الحوار أو رفض المشاركة فيه.

وفي المقابل، يمكن للخلافات البنّاءة، التي تقوم على الاحترام والفضول والرغبة في الوصول إلى حل مشترك، أن تعزز العلاقة. كما يُعد الشعور بأنّ الشريك يستمع ويدعم ويفهم الطرف الآخر عاملًا مهمًا في زيادة الرضا عن العلاقة، وقد يرتبط أيضًا بتحسن الصحة الجسدية.



وتشير الأبحاث إلى أنّ العلاج الزوجي يمكن أن يكون فعالًا، إذ يستفيد منه نحو 70 بالمئة من الأزواج الذين يخضعون له، وفق الدراسات التي يستند إليها الخبراء. ويساعد العلاج على إعادة بناء التعاطف، وتحسين مهارات الاستماع والتواصل، وفهم المشكلات باعتبارها قضية مشتركة بدلًا من التركيز على عيوب الطرف الآخر. ومن العلامات الإيجابية أن يصبح أحد الشريكين قادرًا على القول للآخر: "أفهم لماذا تشعر بهذه الطريقة"، أو أن يبدي فضولًا حقيقيًا تجاه وجهة نظره ويسأله: "أخبرني المزيد، كيف وصلت إلى هذا الاعتقاد؟".



ويرى الخبراء أنّ فهم أحلام كل طرف وأهدافه يمكن أن يساعد في حل الخلافات المزمنة. ففي إحدى الحالات، كان زوجان يتشاجران باستمرار بسبب المال، لكن العلاج كشف أنّ لكل منهما تجربة مختلفة مع الفقر في طفولته، ما شكّل نظرته إلى الإنفاق والادخار. وبعد فهم دوافع بعضهما، تمكنا من التوصل إلى حل وسط. وحتى في حال الانفصال، يمكن للعلاج الزوجي أن يساعد الطرفين على إدارة الانفصال بطريقة أقل عدائية، وحماية الصحة النفسية للأطفال.

ويؤكد الخبراء أنّ مهارات مثل الاستماع والتعاطف لا تفيد العلاقات المتعثرة فحسب، بل يمكن أن تساعد حتى الأزواج الذين يعيشون علاقات مستقرة على تحسينها.