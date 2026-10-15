ساعة الأميرة ديانا حاضرة وخاتم الخطوبة غائب... ميغان ماركل تثير التساؤلات في نوتنغهام

لفتت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، الأنظار خلال ظهورها إلى جانب زوجها الأمير هاري في مدينة نوتنغهام البريطانية، بعدما اختارت ارتداء ساعة تعود إلى الأميرة الراحلة ديانا، فيما غاب خاتم خطوبتها عن إطلالتها، ما أثار تساؤلات بشأن سبب عدم ارتدائه.



وتألّقت ميغان بإطلالة خريفية أنيقة، نسّقت فيها معطفًا من الكشمير بقيمة نحو 1500 جنيه إسترليني مع حذاء خمري من علامة جينيفر شاماندي، يبلغ سعره نحو 650 جنيهًا إسترلينيًا. وأكملت إطلالتها بساعة "كارتييه تانك فرانسيز" التي كانت تملكها الأميرة ديانا، وتُقدّر قيمتها بنحو 17,800 جنيه إسترليني، إلى جانب خاتم زواجها ومجوهرات أخرى.