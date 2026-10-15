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ساعة الأميرة ديانا حاضرة وخاتم الخطوبة غائب... ميغان ماركل تثير التساؤلات في نوتنغهام

منوعات
2026-10-15 | 15:04
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ساعة الأميرة ديانا حاضرة وخاتم الخطوبة غائب... ميغان ماركل تثير التساؤلات في نوتنغهام
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ساعة الأميرة ديانا حاضرة وخاتم الخطوبة غائب... ميغان ماركل تثير التساؤلات في نوتنغهام

لفتت ميغان ماركل، دوقة ساسكس، الأنظار خلال ظهورها إلى جانب زوجها الأمير هاري في مدينة نوتنغهام البريطانية، بعدما اختارت ارتداء ساعة تعود إلى الأميرة الراحلة ديانا، فيما غاب خاتم خطوبتها عن إطلالتها، ما أثار تساؤلات بشأن سبب عدم ارتدائه.

وتألّقت ميغان بإطلالة خريفية أنيقة، نسّقت فيها معطفًا من الكشمير بقيمة نحو 1500 جنيه إسترليني مع حذاء خمري من علامة جينيفر شاماندي، يبلغ سعره نحو 650 جنيهًا إسترلينيًا. وأكملت إطلالتها بساعة "كارتييه تانك فرانسيز" التي كانت تملكها الأميرة ديانا، وتُقدّر قيمتها بنحو 17,800 جنيه إسترليني، إلى جانب خاتم زواجها ومجوهرات أخرى.


وأعاد غياب خاتم الخطوبة إلى الواجهة التساؤلات التي أُثيرت سابقًا بشأنه، بعدما شوهدت ميغان في مناسبات عدّة من دونه. وكان الأمير هاري قد قدّم لها الخاتم عام 2017، بتصميم يضمّ حجر ألماس رئيسيًا من بوتسوانا وحجرين صغيرين من مجموعة مجوهرات والدته الأميرة ديانا. وخضع تصميم الخاتم لتعديلات خلال السنوات الماضية، من دون تأكيد رسمي لسبب غيابه في هذه المناسبة.

وشهدت زيارة الزوجين إلى نوتنغهام استقبالًا من المعجبين، إذ تبادلا التحيات والتقطا الصور مع الحاضرين، فيما عبّرت ميغان عن سعادتها بالعودة إلى المدينة التي شهدت أول ظهور رسمي مشترك لهما بعد إعلان خطوبتهما عام 2017.

وتضمّن برنامج الزيارة عددًا من الأنشطة الخيرية والمجتمعية، بينها لقاءات مرتبطة بدعم الأطفال والشباب والأسر المحتاجة، في إطار استمرار نشاط الزوجين الإنساني بعيدًا عن مهامهما الملكية الرسمية.

وتأتي هذه الإطلالة بالتزامن مع مواصلة ميغان تطوير مشاريعها التجارية، ولا سيما علامتها "As Ever"، فيما يركّز الأمير هاري على مبادراته الخيرية، وفي مقدّمها ألعاب "إنفيكتوس".

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