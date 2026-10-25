لم تكن طفلاً ناضجاً… بل حمّلوكَ فوق طاقتكَ: "الأبوّة المبكرة" وكيفية التعافي

تخيّل طفلاً لا تزال البراءة تسكن ملامحه، لكنّه يحمل على كتفَيه الصغيرين هَمّ البيت بأكمله: هموم أمّه، ومسؤولية إخوته، وتدبير شؤون حياتهم. وهو لا يسمع سوى عبارات المديح: "لقد أصبحت رجلاً يُعتمَد عليه منذ صغرك!"… ولكن، ما من أحد يسأله: "هل أنت متعب؟ هل هناك ما تحتاجه؟".



تُعرف هذه الحالة شعبياً بـ "متلازمة الابن الأكبر" حين يتحول الابن الذكر البكر إلى عمود البيت الصامت.



ولكن، علمياً السبب ليس ترتيب الولادة، بل هو دور "الأبوة المبكرة" المفروض على الابن، حيث ينقلب نظام الأسرة ليصبح الطفل مسؤولاً عنها من خلال أبوة عملية تتمثل في إدارة الأموال وفواتير المنزل ورعاية الصغار، وأبوة عاطفية يتحول فيها إلى مستشار سري وحامل لهموم الوالدين.



وحين يُعلّم المجتمع الابن الذكر أنّ الكتمان هو الرجولة، تختلط هويته بهذا العبء، فلا يميّز بين الاستنزاف النفسي والإنجاز.



فكيف يكتشف الرجل أنه عاش دور "الأبوّة المبكرة"؟



إليكم أبرز الطباع والمسؤوليات التي تدلّ على تحمّل الابن الذكر مسؤولية تفوق سنّه:



- عقدة "لا أعرف الاستقبال": يتقن مساعدة الجميع، ويشعر بالذنب والاختناق إذا حاول أحد مساعدته.



- قيمة مرهونة بالإنتاج: يشعر بانهيار قيمته الشخصية إذا تعطل عن العطاء أو مرض.



- مشاعر مدفونة: عجز حقيقي عن إدراك ما يشعر به بعد عقود من تجاهل احتياجاته.



- حياة مؤجلة: يؤخّر خطواته الشخصية والمهنية الكبرى لارتباطه الدائم بخدمة العائلة.



أمّا رحلة التعافي فتبدأ بالخطوات التالية:



- تسمية الأشياء بمسمياتها: أن يقول الرجل لنفسه: "لم أكن طفلاً ناضجاً، بل حُمّلتُ ما لا أستحمله".



- الفصل بين الحب والدور: أن يحبّ أهله، وأن يعترف في نفس الوقت بأنهم حمّلوه فوق طاقته.



- تدريب على الاستقبال: أن يقبل المساعدة البسيطة، ولا يكون المنقذ الوحيد دائماً.



- رسم حدود جديدة: أن يثبت على موقفه رغم مقاومة العائلة لتقليل اعتمادهم عليه.