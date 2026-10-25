توقيف رجل بعد اندلاع حريق في "عشّ النسر"... مقرّ هتلر الجبلي في ألمانيا

أوقفت الشرطة الألمانية رجلاً يبلغ من العمر 33 عاماً، للاشتباه بصلته بحريق اندلع في "عشّ النسر" (Eagle’s Nest)، وهو المقرّ الجبلي الذي استخدمه الزعيم النازي أدولف هتلر في جبال الألب بولاية بافاريا جنوب ألمانيا. واندلع الحريق مساء الجمعة، بعدما تلقّت خدمات الطوارئ بلاغاً عند الساعة 21:15 بالتوقيت المحلي، فيما وصلت فرق الإطفاء لتجد المبنى محاطاً بالنيران.



وشارك نحو 200 عنصر من فرق الطوارئ في عمليات الاستجابة، لكن وعورة التضاريس أعاقت جهود السيطرة على الحريق، الذي ظل مشتعلاً حتى ساعات صباح السبت. وأفادت الشرطة بأنّ المشتبه به أُوقف أثناء قيادته دراجة نارية بالقرب من الموقع، فيما لا تزال دوافعه قيد التحقيق، مع عدم وجود مؤشرات حتى الآن إلى تورّط أشخاص آخرين. وأشار الادعاء العام إلى أنّ تقريراً نفسياً خلص إلى وجود مؤشرات على احتمال معاناة الموقوف من اضطراب نفسي، ما قد يؤثر في مسؤوليته الجنائية، كما يجري التحقيق في احتمال وجود دوافع سياسية.



ويقع "عشّ النسر" على ارتفاع نحو 1800 متر فوق بلدة بيرشتسغادن، وقد أنجزه النازيون عام 1938. واستخدم هتلر ومقرّبون منه مباني المنطقة خلال الحرب العالمية الثانية، كما شكّل المجمّع المحيط بها أحد مراكز نشاط النظام النازي. وبعد هزيمة ألمانيا عام 1945، نجا المبنى من التدمير وتحول لاحقاً إلى وجهة سياحية تضمّ مطعماً جبلياً، ويُقدَّم اليوم بوصفه تذكيراً بمآسي الدكتاتورية النازية.



وفي أعقاب الحريق، شدّد وزير داخلية بافاريا يواخيم هيرمان على أنّ الموقع لن يُترك مدمّراً، مؤكداً أهمية مواصلة جهود إحياء الذاكرة التاريخية. ويأتي الحادث وسط نقاش مستمر في ألمانيا والنمسا حول مصير المباني المرتبطة بهتلر، بين الدعوات إلى الحفاظ عليها لأغراض تاريخية وتحويلها إلى مواقع توثيق وتذكير، والمخاوف من أن تتحول إلى أماكن تمجيد للنازية الجديدة واليمين المتطرف. وكانت السلطات الألمانية قد أعلنت سابقاً خططاً لهدم أحد مخابئ هتلر في برلين، فيما حوّلت السلطات النمساوية المنزل الذي وُلد فيه إلى مركز للشرطة بعد أعمال ترميم.