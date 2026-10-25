بعد معركة مع سرطان الثدي… فانيسا ترامب تعلن الخبر السعيد: أنا خالية من السرطان

أعلنت فانيسا ترامب، الزوجة السابقة لدونالد ترامب جونيور، نجل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأكبر، خلوّها من سرطان الثدي، بعد نحو ستة أشهر على كشف إصابتها بالمرض في وقت سابق من العام الجاري.



وقالت فانيسا، البالغة من العمر 48 عاماً، في مقطع فيديو قصير نُشر عبر حساب ابنتها كاي ترامب، البالغة 19 عاماً، على "إنستغرام"، إنّ نتائج فحوصاتها الأخيرة جاءت سليمة، مضيفةً أنها أصبحت أخيراً خالية من السرطان. وأشارت كاي إلى أنّ مقطع الفيديو يمهّد لنشر فيديو أطول يتناول التوعية بسرطان الثدي وسبل الوقاية والكشف المبكر عنه.



وكانت فانيسا قد أعلنت إصابتها بالمرض في أيار الماضي، بعدما شُخّصت به في نيسان، وكشفت حينها أنها خضعت لعملية جراحية وتعمل مع فريقها الطبي على وضع خطة علاجية مناسبة. ويأتي إعلان تعافيها بالتزامن مع شهر التوعية بسرطان الثدي، الذي يهدف إلى تعزيز المعرفة بأهمية الكشف المبكر وتقديم الدعم للمصابات.



وبحسب جمعية السرطان الأميركية، تبلغ احتمالات إصابة المرأة بسرطان الثدي في الولايات المتحدة نحو واحدة من كل ثماني نساء، أي ما يقارب 13 بالمئة، كما يشكّل المرض نحو 30 بالمئة من حالات السرطان الجديدة لدى النساء سنوياً. وتُعدّ الجراحة علاجاً فعالاً في معظم الحالات، فيما قد تُستخدم علاجات إضافية، مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني، للحد من خطر عودة المرض. وقد شهدت السنوات الأخيرة تطوراً في العلاجات الموجّهة والعلاجات الهرمونية وتقنيات العلاج الإشعاعي الأكثر دقة وفعالية.