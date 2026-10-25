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سرّ الثقة بالنفس في تعابير وجهك… حركة بسيطة قد تغيّر نظرة الآخرين إليك

منوعات
2026-10-25 | 12:48
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سرّ الثقة بالنفس في تعابير وجهك… حركة بسيطة قد تغيّر نظرة الآخرين إليك
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سرّ الثقة بالنفس في تعابير وجهك… حركة بسيطة قد تغيّر نظرة الآخرين إليك

أظهرت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة غلاسكو أنّ حركات الوجه تلعب دورًا مهمًا في الطريقة التي يقيّم بها الآخرون مدى ثقة الشخص بنفسه، مشيرةً إلى أن رفع الحاجبين وإغلاق العينين أو الرمش ببطء قد يعزّزان الانطباع بالثقة، في حين أنّ تقطيب الحاجبين وتضييق العينين قد يوحيان بالتردد والشك. وتهدف الدراسة إلى فهم تأثير تعابير الوجه في تفسير الآخرين لكلامنا، حتى عندما تبقى الكلمات ونبرة الصوت على حالهما.

وشملت الدراسة 44 مشاركًا من خلفيتين ثقافيتين مختلفتين، بريطانية وصينية، شاهدوا مقاطع فيديو لمتحدثين افتراضيين يجيبون بنعم أو  لا. وتلاعب الباحثون بحركات الحاجبين والعينين لدى المتحدثين، مع الحفاظ على مضمون الإجابات ونبرة الصوت، ثم طلبوا من المشاركين تقييم مدى الثقة التي تعكسها الإجابات. وأظهرت النتائج أنّ رفع الحاجبين وإغلاق العينين ارتبطا بزيادة الانطباع بالثقة لدى المجموعتين، بينما ارتبط خفض الحاجبين وتضييق العينين بإيحاءات الشك وعدم اليقين. وأكد الباحثون أن المستمعين لا يعتمدون على الكلمات ونبرة الصوت وحدهما لفهم الرسائل، بل تؤثر تعابير الوجه أيضًا في تفسيرها.

وتأتي هذه النتائج في وقت تتواصل فيه النقاشات حول الأساليب التي يُعتقد أنها تعزز الثقة بالنفس، ومنها ما يُعرف بـ"وضعية القوة"، التي تقوم على الوقوف مع إبعاد الساقين ورفع الصدر، واشتهرت باستخدامها شخصيات مثل بيونسيه وكريستيانو رونالدو. إلّا أنّ مراجعة بحثية أجراها باحث أميركي عام 2019 شككت في فاعلية هذه الوضعية، مشيرةً إلى أنّ معظم الدراسات المتعلقة بها تعاني من ضعف في التصميم أو لم تجد تأثيرًا ملموسًا. ويؤكد ذلك أهمية التمييز بين الأساليب التي تدعمها الأدلة العلمية وتلك التي لا تزال نتائجها موضع جدل.
 

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