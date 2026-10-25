اتهامات صادمة تطال والد ميغان ماركل… والدوقة تكسر صمتها وتؤكد: حماية أطفالي أولويتي

أعربت دوقة ساسكس ميغان ماركل عن "استيائها الشديد" إزاء اتهامات تتعلق بحيازة صور لاعتداءات جنسية على أطفال بحق والدها توماس ماركل الأب، المنقطعة علاقتها به، كاشفةً أنها أُبلغت من شرطة العاصمة البريطانية عام 2018 بادعاءات وصفتها بالمقلقة والخطيرة. وجاء موقفها عقب نشر صحيفة "ذا صن" تقارير نقلت فيها عن أخيها غير الشقيق توماس ماركل جونيور قوله إنه عثر على عدد كبير من الصور المزعومة داخل أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة في منزل والده السابق في الفيليبين. وأكدت ميغان أن ابتعادها عن والدها ورفضها السماح له بالتواصل مع طفليها كانا بهدف حمايتهما، معربةً عن أملها في تحقيق العدالة وضمان سلامة الأطفال.في المقابل، نفى توماس ماركل الأب الاتهامات، واصفًا إياها بأنّها "أكاذيب مريضة"، فيما دافعت ابنته سامنتا ماركل عن والدها، متهمةً شقيقها باختلاق الادعاءات لتحقيق مكاسب مالية من وسائل الإعلام. وأفادت السلطات الفيليبينية بأنّ القضية تخضع للتحقيق، إذ تعمل وحدة متخصصة في مكافحة الاتجار بالبشر والاستغلال الجنسي للأطفال على متابعة الملف في مدينة سيبو، فيما أعلنت الشرطة تأمين جهاز كمبيوتر لإخضاعه لفحص جنائي رقمي شامل. كما أكد مكتب التحقيقات الفيدرالي الأميركي (FBI) علمه بالاتهامات واستعداده لدعم السلطات الفيليبينية والتحقيق في أي مخالفات محتملة للقانون الأميركي.وأوضحت شرطة العاصمة البريطانية أنّها تجري استفسارات داخلية للتحقق من التقارير المتعلقة بقيام ضباط بتمرير رسالة تتضمن اتهامات بحق والد ميغان عام 2018، مشيرةً إلى أنّها لم تكن قد فتحت تحقيقًا سابقًا معه، ولا تجري تحقيقًا حاليًا بحقه، وفقًا للمعلومات المتاحة. ويُذكر أنّ العلاقة بين ميغان ووالدها انقطعت قبل زواجها من الأمير هاري، بعدما تغيب عن مراسم الزفاف لأسباب صحية، ولم يلتقِ منذ ذلك الحين بحفيديْه الأمير آرتشي والأميرة ليليبت. ولا تزال الاتهامات محل تحقيق، فيما ينفي والد ميغان ارتكاب أي مخالفات.