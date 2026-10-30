قرّر فصل سلحفاتين ملتصقتين جراحياً… لكنّه اكتشف أمراً مفجعاً!

يعمل عالم الزواحف والبرمائيات كريس ليون يومياً مع أنواع مختلفة من الحيوانات، إلّا أنّ حالة سلحفاتين صغيرتين شكّلت مفاجأة غير متوقعة بالنسبة إليه.



وتعود القصة إلى السلحفاتين "فليب" و"فلوب"، اللتين عثرت عليهما امرأة مسنّة في حديقتها، لتكتشف أنّهما ملتصقتان عند منطقة البطن. وتُعدّ هذه الحالة نادرة في عالم الحيوانات، ولا سيما أنّ السلحفاتين كانتا مكتملتي النمو وتعيشان متصلتين ببعضهما.

وأوضح ليون، البالغ من العمر 44 عاماً، أنّ رؤية سلحفاتين صغيرتين مكتملتي النمو وملتصقتين جسدياً كانت أمراً استثنائياً، رغم خبرته الطويلة في التعامل مع حالات حيوانية غير مألوفة.



وأدرك ليون أنّ استمرار هذه الحالة قد يعرّض السلحفاتين لمضاعفات خطيرة، لذلك قرّر أنّ فصلهما جراحياً هو الخيار الأفضل لمنحهما فرصة للبقاء على قيد الحياة. وبالتعاون مع الطبيب البيطري كريس لامبرت، لجأ الفريق إلى وضع غرز بين السلحفاتين لفصل الأنسجة التي تربطهما تدريجياً، مع مراقبة استجابتهما للعملية. وبعد وضع الغرزة الثالثة، نجح الفريق في فصلهما أخيراً.



لكنّ النتيجة لم تكن كما كان يأمل الجميع، إذ نجحت "فليب" في النجاة من العملية، فيما لم تتمكّن "فلوب" من البقاء على قيد الحياة. وبسبب صغر حجمهما، لم يكن بالإمكان إجراء فحوصات تصويرية قبل العملية لتحديد الأعضاء الداخلية التي تتشاركانها، ما جعل أسباب وفاة "فلوب" غير مؤكدة. ورجّح ليون أن تكون السلحفاتان تتشاركان أعضاء حيوية كانت ضرورية لبقاء "فلوب".



ووصف ليون خسارة "فلوب" بالمؤلمة، خصوصاً بعد كل الجهود المبذولة لإنقاذ السلحفاتين، لكنه وجد عزاءه في نجاة "فليب" وبدئها بالتعافي. فمنذ العملية، أحرزت السلحفاة تقدّماً لافتاً، إذ أصبحت تسبح وتغوص وتأكل وتستمتع بأشعة الشمس، كما بدأت تعتمد على نفسها تدريجياً.

وتعيش اليوم في حوض مائي مع سلحفاة أخرى تُدعى "نيمو"، فيما يأمل ليون أن تواصل نموّها بصحة جيدة وأن تعيش حياة طويلة في مركزه المتخصص بإنقاذ السلاحف ورعايتها.