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كوريا تتوعد الغشاشين بالنظارات الذكية في الامتحانات: ملاحقات قضائية وحرمان لثلاث سنوات
منوعات
2026-10-30 | 16:32
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كوريا تتوعد الغشاشين بالنظارات الذكية في الامتحانات: ملاحقات قضائية وحرمان لثلاث سنوات
تعتزم السلطات التعليمية في كوريا الجنوبية اتخاذ إجراءات صارمة ضد أي طالب يُضبط متلبسًا باستخدام النظارات الذكية للغش في اختبار القبول الجامعي القومي المشهور بصعوبته "سونيونغ".
وأكد المسؤول بوزارة التعليم، لي جون-هيوك، في تصريحات لوكالة "فرانس برس"، أن الوزارة تتجه لملاحقة الطلاب المتورطين في استخدام هذه التقنيات جنائيًا وقضائيًا، إلى جانب تشديد العقوبات الإدارية بحقهم.
وتتضمن الضوابط الجديدة رفع مدة المنع من إعادة الامتحان للطلاب المخالفين إلى ثلاث سنوات كاملة، بعد أن كانت العقوبة تقتصر على عامين فقط، إضافة إلى تعيين مراقبين متخصصين في كافة المراكز الامتحانية للتحقق من الأجهزة والنظارات المشبوهة.
تأتي هذه التحركات الرادعة عقب رصد ثلاثة طلاب بحوزتهم نظارات ذكية أثناء الاختبارات الكتابية في عدد من جامعات العاصمة سيول.
ويحظى اختبار "سونيونغ" بأهمية مصيرية لدى المجتمع الكوري؛ حيث تُحدد نتائجه فرص الالتحاق بجامعات النخبة وتؤثر بشكل مباشر على المستقبل المهني والاجتماعي. وتصل حالة الاستنفار القومي يوم الامتحان إلى حظر حركة الطيران موقتًا لمنع الضوضاء أثناء اختبار الاستماع للّغة الإنجليزية، إلى جانب تأخير مواعيد العمل الرسمية لتسهيل وصول الطلاب إلى المراكز.
المصدر
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