من الأولى في جامعة أكسفورد إلى سمكرية... ما الذي دفع امرأة إلى التخلّي عن شهادتها؟

في تحول لافت يعكس متغيرات سوق العمل الحديث، اختارت البريطانية إيزابيل شيز، صاحبة الـ39 عاماً، الحاصلة على مرتبة الشرف الأولى من جامعة أكسفورد، التخلي عن مسيرتها الأكاديمية والمهنية في مجالات الآثار والترجمة لتلتحق بمهنة السباكة في جنوب شرقي لندن.وجاء قرار شيز، وهي أمّ لطفلين، بعد تراجع الطلب على خدمات الترجمة نتيجة الاعتماد المتزايد للعملاء على أدوات الذكاء الاصطناعي، ما دفعها لتأهيل نفسها مهنياً والانضمام إلى شركة صيانة محلية.ولا تمثل شيز حالة فردية، إذ سلكت آبي واتكينسون، ابنة الـ25 عاماً، الخرّيجة أيضاً من جامعة أكسفورد، مساراً مشابهاً بتحولها من مجال الكتابة والتحرير إلى العمل ككهربائية لدى مؤسسة، مشيرةً إلى أن العمل الميداني يمنحها استقراراً ودخلاً ينافس الرواتب الإدارية، فضلاً عن مرونة أكبر.وتشير هذه التجارب إلى ظاهرة أوسع في سوق العمل البريطاني تبرز تزايد جاذبية المهن الحرفية واليدوية، التي تتطلب حضوراً وتدخلاً بشرياً مباشراً يصعب على تقنيات الذكاء الاصطناعي استبدالها. ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة "دريبر تولز" في أيار 2026 وشمل 2000 شابة وشاب دون سن الـ28، أبدى 53 بالمئة من المشاركين اعتقادهم بأن العمل الحرفي يسرّع من قدرتهم على امتلاك منزل مقارنةً بالمسار الجامعي التقليدي، بينما فضّل ربعهم العمل الميداني على الوظائف المكتبية.