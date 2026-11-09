بروموميديا توسّع شبكة شاشات Synchronized مع إطلاق موقع جديد في منطقة الضبية

شبكة جديدة على الطريق الساحلي بين بيروت وجونية، تجمع بين شاشات Synchronized الرقمية والتصميم العصري المميّز.

شبكة بروموميديا لشاشات Synchronized الرقمية في منطقة الضبية، على الطريق الساحلي الرابط بين بيروت وجونية.بيروت، لبنان – 6 تشرين الثاني 2026 –أطلقت بروموميديا شبكة جديدة من شاشات LED بتقنية «Synchronized» في منطقة الضبية، لتضيف موقعاً بارزاً إلى شبكتها الإعلانية في لبنان، وتمنح المعلنين حضوراً متتابعاً على أحد أبرز الطرق الساحلية التي تربط بيروت بجونية.تضم الشبكة خمس شاشات في كل اتجاه، موزّعة تباعاً على امتداد الطريق، تعمل بتقنية Synchronized لعرض محتوى مترابط بتوقيت موحّد. ويتيح هذا التوزيع للعلامات التجارية تقديم أفكار إعلانية تستفيد من تتابع الشاشات، لتصل رسائلها إلى الجمهور عبر نقاط مشاهدة متعددة خلال عبور المنطقة.ويتميّز الموقع بتصميم عصري للأعمدة، تتخلّله خطوط مضاءة تضفي عليه طابعاً خاصاً، ليجمع بين وضوح الشاشات وجمالية التصميم وحضور إعلاني لافت على الطريق.وتنضم شبكة الضبية إلى شبكات بروموميديا في الدورة والجديدة وبرج الغزال والبترون، ضمن خطة الشركة لتوسيع انتشارها وتوفير مواقع تتيح للمعلنين الوصول إلى جمهورهم بأساليب أكثر ابتكاراً.وفي هذه المناسبة، قال باتريك الهبر، المدير العام لمجموعة بروموميديا:“نركّز في بروموميديا على تطوير قطاع الإعلانات الخارجية من خلال الابتكار والتصميم المميّز والتنفيذ برؤية مستقبلية. وتعكس شبكة الضبية هذه الرؤية، إذ تجمع بين تقنية Synchronized والتصميم المميّز، لتوفّر فرصاً جديدة للعلامات التجارية للتواصل مع جمهورها”.