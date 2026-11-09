الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بروموميديا توسّع شبكة شاشات Synchronized مع إطلاق موقع جديد في منطقة الضبية

منوعات
2026-11-09 | 03:16
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بروموميديا توسّع شبكة شاشات Synchronized مع إطلاق موقع جديد في منطقة الضبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
بروموميديا توسّع شبكة شاشات Synchronized مع إطلاق موقع جديد في منطقة الضبية

شبكة جديدة على الطريق الساحلي بين بيروت وجونية، تجمع بين شاشات  Synchronized الرقمية والتصميم العصري المميّز.
 


شبكة بروموميديا لشاشات  Synchronized الرقمية في منطقة الضبية، على الطريق الساحلي الرابط بين بيروت وجونية.

بيروت، لبنان – 6 تشرين الثاني 2026 –أطلقت بروموميديا شبكة جديدة من شاشات LED بتقنية «Synchronized» في منطقة الضبية، لتضيف موقعاً بارزاً إلى شبكتها الإعلانية في لبنان، وتمنح المعلنين حضوراً متتابعاً على أحد أبرز الطرق الساحلية التي تربط بيروت بجونية.

تضم الشبكة خمس شاشات في كل اتجاه، موزّعة تباعاً على امتداد الطريق، تعمل بتقنية Synchronized لعرض محتوى مترابط بتوقيت موحّد. ويتيح هذا التوزيع للعلامات التجارية تقديم أفكار إعلانية تستفيد من تتابع الشاشات، لتصل رسائلها إلى الجمهور عبر نقاط مشاهدة متعددة خلال عبور المنطقة.

ويتميّز الموقع بتصميم عصري للأعمدة، تتخلّله خطوط مضاءة تضفي عليه طابعاً خاصاً، ليجمع بين وضوح الشاشات وجمالية التصميم وحضور إعلاني لافت على الطريق.
وتنضم شبكة الضبية إلى شبكات بروموميديا في الدورة والجديدة وبرج الغزال والبترون، ضمن خطة الشركة لتوسيع انتشارها وتوفير مواقع تتيح للمعلنين الوصول إلى جمهورهم بأساليب أكثر ابتكاراً.

وفي هذه المناسبة، قال باتريك الهبر، المدير العام لمجموعة بروموميديا:

“نركّز في بروموميديا على تطوير قطاع الإعلانات الخارجية من خلال الابتكار والتصميم المميّز والتنفيذ برؤية مستقبلية. وتعكس شبكة الضبية هذه الرؤية، إذ تجمع بين تقنية Synchronized والتصميم المميّز، لتوفّر فرصاً جديدة للعلامات التجارية للتواصل مع جمهورها”.
 

 
الواجهات الإعلانية الخمس لشبكة الضبية، المصمّمة لتوفير حضور إعلاني متزامن للعلامات التجارية.

ويأتي هذا المشروع ضمن استثمارات بروموميديا المستمرة في تطوير شبكتها في لبنان، بما يعزّز حضورها في مجال الإعلانات الخارجية الرقمية ويسهم في الارتقاء بمعايير القطاع وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المعلنين.

نبذة عن بروموميديا

تأسست بروموميديا عام 2006، وهي شبكة إقليمية متخصصة في الإعلانات الخارجية، تعمل في لبنان والعراق وقطر والأردن وسوريا وأنغولا وأوغندا والكونغو، وتضم شبكتها أكثر من 3,000 موقع إعلاني. وتشمل حلولها الإعلانية اللوحات الثابتة، والشاشات الرقمية المتزامنة، وشاشات LED ثلاثية الأبعاد، واللوحات الجدارية، والإعلانات على الجسور والأعمدة الإعلانية، إضافةً إلى الإعلانات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وتُعدّ بروموميديا جزءاً من مجموعة .JGroup 

للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة promomedia-me.com :
للتواصل
فريق بروموميديا
info.lb@promomedia-me.com
+961 81 377 277

منوعات

بروموميديا

توسّع شبكة شاشات

Synchronized

إطلاق موقع جديد

منطقة الضبية.

من الأولى في جامعة أكسفورد إلى سمكرية... ما الذي دفع امرأة إلى التخلّي عن شهادتها؟
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2026-09-19

ترامب يوقع قانونا يجيز فرض عقوبات جديدة واسعة على روسيا

LBCI
أخبار لبنان
08:55

وزير الاتصالات من الدوحة: نعمل على توسيع شبكة الألياف الضوئية وفتح قطاع الاتّصالات أمام الاستثمارات الخاصة

LBCI
آخر الأخبار
2026-10-26

ترقبوا بعد النّشرة المسائيّة حلقة جديدة من برنامج Shark Tank عبر شاشة الـLBCI

LBCI
خبر عاجل
2026-09-12

مصدران عسكريان عراقيان لرويترز: إغلاق منطقة الطيب الحدودية مع إيران بعد اكتشاف مواقع لإطلاق طائرات مسيرة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:33

من الأولى في جامعة أكسفورد إلى سمكرية... ما الذي دفع امرأة إلى التخلّي عن شهادتها؟

LBCI
منوعات
12:50

لوحة بـ3 ملايين دولار في خزانة ملابس لمدّة 40 عاماً... لماذا أخفتها صاحبتها؟

LBCI
منوعات
11:16

رفض نقل الدم بسبب معتقده الديني... وفاة شاب تحدث انقلاباً في تعاليم دينية

LBCI
منوعات
2026-11-06

لغز عمره 150 عاماً… كيف رقد راهب مسيحي في تابوت روماني وثني؟

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-10-31

الدفاع المدني السعودي يصدر تحذيرا بشأن خطر محتمل في جازان

LBCI
آخر الأخبار
2026-05-15

الحرس الثوري الإيراني: كشف شبكة تجسس تابعة للموساد واعتقال العنصر الرئيسي فيها بمحافظة أردبيل شمال غربي البلاد

LBCI
خبر عاجل
2026-08-03

الرئيس عون في ذكرى 4 آب: صدور القرار الظني بات ضرورة لا تحتمل مزيداً من الانتظار

LBCI
أخبار دولية
2026-05-05

طهران ردا على العملية الأميركية في هرمز: المواجهة "لم تبدأ بعد"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
07:34

بزشكيان: نحن أهل منطق ومنفتحون على الحوار

LBCI
أخبار لبنان
07:31

صربيا تقدّم مساعدات إنسانية إلى لبنان

LBCI
أخبار دولية
07:27

إيران تدافع عن مقترحها لإطلاق مفاوضات إنهاء الحرب بعد رفض الولايات المتحدة شروطها

LBCI
أخبار لبنان
07:21

رئيسة جمعية "كلنا عيلة" كارين الجميّل تقوم بجولة على قرى رميش ودبل وعين إبل الجنوبية

LBCI
أخبار لبنان
07:17

اجتماع لهيئة مكتب مجلس النواب... وبو صعب ينقل عن بري موقفه من الحوار

LBCI
أخبار لبنان
07:09

معبر العبودية - الدبوسية يعود الى العمل

LBCI
أخبار لبنان
04:25

معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي

LBCI
أخبار لبنان
02:32

الحجار أطلع الرئيس عون على الإجراءات الميدانية: المسّ بالأمن والاستقرار ممنوع

LBCI
أخبار دولية
01:19

ترامب: لا أرجح شن هجمات على إيران ما دامت المفاوضات تسير قدما

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
02:11

الجيش يدهم منازل في إيعات ودير الأحمر وتل الأبيض - بعلبك ويوقف ٦ مطلوبين... وهذا ما جرى ضبطه

LBCI
حال الطقس
00:38

طقس مستقر وبارد يسيطر على لبنان... إليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
04:25

معبر العبودية يعود إلى الحياة... التحضيرات جارية للإفتتاح الرسمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:02

من أين أتت اللحوم؟ تحقيقات التسمّم في مطعم ببيروت تكشف خيوطاً جديدة في القضية!

LBCI
اسرار
23:47

أسرار الصحف 9-11-2026

LBCI
اقتصاد
02:52

استعداداً لموسم الأعياد... مرفأ بيروت يفتح أبوابه أيام السبت اعتباراً من ١٤ تشرين الثاني

LBCI
أخبار دولية
09:29

الحوثيون يتبنون استهداف المركز المالي في الرياض

LBCI
خبر عاجل
10:18

آيزنكوت: حكومتي ستقوم على الاعتراف بيهودية الدولة والالتزام بالخدمة العسكرية والاعتراف بحماس حركة إرهابية ومن يحاول عرقلة تشكيل الحكومة لأسباب غير موضوعية سيقف ضد مصلحة الشعب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More