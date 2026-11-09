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بروموميديا توسّع شبكة شاشات Synchronized مع إطلاق موقع جديد في منطقة الضبية
منوعات
2026-11-09 | 03:16
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بروموميديا توسّع شبكة شاشات Synchronized مع إطلاق موقع جديد في منطقة الضبية
شبكة جديدة على الطريق الساحلي بين بيروت وجونية، تجمع بين شاشات Synchronized الرقمية والتصميم العصري المميّز.
شبكة بروموميديا لشاشات Synchronized الرقمية في منطقة الضبية، على الطريق الساحلي الرابط بين بيروت وجونية.
بيروت، لبنان – 6 تشرين الثاني 2026 –أطلقت بروموميديا شبكة جديدة من شاشات LED بتقنية «Synchronized» في منطقة الضبية، لتضيف موقعاً بارزاً إلى شبكتها الإعلانية في لبنان، وتمنح المعلنين حضوراً متتابعاً على أحد أبرز الطرق الساحلية التي تربط بيروت بجونية.
تضم الشبكة خمس شاشات في كل اتجاه، موزّعة تباعاً على امتداد الطريق، تعمل بتقنية Synchronized لعرض محتوى مترابط بتوقيت موحّد. ويتيح هذا التوزيع للعلامات التجارية تقديم أفكار إعلانية تستفيد من تتابع الشاشات، لتصل رسائلها إلى الجمهور عبر نقاط مشاهدة متعددة خلال عبور المنطقة.
ويتميّز الموقع بتصميم عصري للأعمدة، تتخلّله خطوط مضاءة تضفي عليه طابعاً خاصاً، ليجمع بين وضوح الشاشات وجمالية التصميم وحضور إعلاني لافت على الطريق.
وتنضم شبكة الضبية إلى شبكات بروموميديا في الدورة والجديدة وبرج الغزال والبترون، ضمن خطة الشركة لتوسيع انتشارها وتوفير مواقع تتيح للمعلنين الوصول إلى جمهورهم بأساليب أكثر ابتكاراً.
وفي هذه المناسبة، قال باتريك الهبر، المدير العام لمجموعة بروموميديا:
“نركّز في بروموميديا على تطوير قطاع الإعلانات الخارجية من خلال الابتكار والتصميم المميّز والتنفيذ برؤية مستقبلية. وتعكس شبكة الضبية هذه الرؤية، إذ تجمع بين تقنية Synchronized والتصميم المميّز، لتوفّر فرصاً جديدة للعلامات التجارية للتواصل مع جمهورها”.
الواجهات الإعلانية الخمس لشبكة الضبية، المصمّمة لتوفير حضور إعلاني متزامن للعلامات التجارية.
ويأتي هذا المشروع ضمن استثمارات بروموميديا المستمرة في تطوير شبكتها في لبنان، بما يعزّز حضورها في مجال الإعلانات الخارجية الرقمية ويسهم في الارتقاء بمعايير القطاع وتوسيع الخيارات المتاحة أمام المعلنين.
نبذة عن بروموميديا
تأسست بروموميديا عام 2006، وهي شبكة إقليمية متخصصة في الإعلانات الخارجية، تعمل في لبنان والعراق وقطر والأردن وسوريا وأنغولا وأوغندا والكونغو، وتضم شبكتها أكثر من 3,000 موقع إعلاني. وتشمل حلولها الإعلانية اللوحات الثابتة، والشاشات الرقمية المتزامنة، وشاشات LED ثلاثية الأبعاد، واللوحات الجدارية، والإعلانات على الجسور والأعمدة الإعلانية، إضافةً إلى الإعلانات في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت. وتُعدّ بروموميديا جزءاً من مجموعة .JGroup
للمزيد من المعلومات، يُرجى زيارة
promomedia-me.com
:
للتواصل
فريق بروموميديا
info.lb@promomedia-me.com
+961 81 377 277
منوعات
بروموميديا
توسّع شبكة شاشات
Synchronized
إطلاق موقع جديد
منطقة الضبية.
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