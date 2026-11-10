قبل أن تثقل جيبك في الأعياد… خطوات ذكية لتوفير المال قبل عيد الميلاد

مع اقتراب عيد الميلاد، تبرز أهمية التخطيط المالي المبكر لتجنّب الأعباء المادية التي قد تترتب على موسم الأعياد، ولا سيما في ظل الضغوط الاقتصادية التي تواجه العديد من العائلات، إذ قد تضطر بعض الأسر إلى تقليص نفقاتها الأساسية لتأمين احتياجات أطفالها خلال هذه الفترة.

وفي هذا السياق، تنصح جمعية StepChange المعنية بتقديم الاستشارات المتعلقة بالديون، بوضع ميزانية واقعية ومتكاملة قبل البدء بالتسوق، تشمل الهدايا والطعام والشراب والتنقلات والحفلات والزينة وسائر المصاريف المرتبطة بالأعياد، مع توزيع النفقات على فترة زمنية وعدم الاعتماد حصراً على راتب شهر كانون الأول.

كما تشدد التوصيات على أهمية تحديد سقف للإنفاق على الهدايا والمناسبات الاجتماعية، وإعداد قوائم تسوق مسبقة ومقارنة الأسعار، إلى جانب الاستفادة من بطاقات السفر المحجوزة مسبقاً بأسعار مخفّضة، والتحقق من محتويات الثلاجة والخزائن قبل شراء المواد الغذائية لتجنّب الهدر والمصاريف الإضافية.

وتدعو الجمعية إلى التفكير ملياً قبل إجراء أي عملية شراء، والتأكد من القدرة على تحمّل تكلفتها، خصوصاً عند اللجوء إلى الدفع بالتقسيط أو استخدام الائتمان. وأكدت الرئيسة التنفيذية للجمعية، فيكي براونريدج، أنّ الأعياد مناسبة للاستمتاع ومشاركة اللحظات المميزة مع الأحبة، لكنها قد تشكل ضغطاً كبيراً على ميزانيات الأسر، ما يجعل التخطيط المسبق ضرورياً لتفادي الأزمات المالية مع بداية العام الجديد.