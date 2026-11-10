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مراجعة كتاب "اغتيال البابا"… الحقيقة وراء محاولة قتل البابا يوحنا بولس الثاني
منوعات
2026-11-10 | 09:35
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مراجعة كتاب "اغتيال البابا"… الحقيقة وراء محاولة قتل البابا يوحنا بولس الثاني
في 13 أيار 1981، شهدت ساحة القديس بطرس في روما محاولة اغتيال البابا يوحنا بولس الثاني، بعدما أطلق رجل النار عليه أمام أكثر من 10 آلاف حاج، فأصابه برصاصتين في ذراعه وبطنه، ونُقل على أثرها إلى المستشفى حيث خضع لعملية جراحية وبدأ رحلة تعافٍ طويلة. وتبيّن لاحقاً أنّ منفّذ الهجوم هو التركي محمد علي آغجا، العضو السابق في جماعة "الذئاب الرمادية" اليمينية المتطرفة. وسرعان ما أثارت الحادثة تساؤلات حول احتمال وجود مؤامرة دولية تقف وراء محاولة الاغتيال، بدلاً من كونها عملاً فردياً.
وفي كتابه الجديد "Killing the Pope"، يبحث المؤرخ سيرهي بلوخي في النظريات التي أحاطت بالحادثة، وأبرزها فرضية تورّط أجهزة الأمن البلغارية بتوجيه من الاتحاد السوفياتي. واكتسبت هذه النظرية زخماً بسبب الدور السياسي الذي أدّاه البابا في مواجهة الأنظمة الشيوعية، ولا سيما دعمه للحركة النقابية البولندية "تضامن" التي تحولت إلى رمز للمقاومة الشعبية. كما أثارت مواقف موسكو القلقة من التطورات في بولندا، إلى جانب سوابق تورّط بلغاريا في عمليات اغتيال معارضين، الشكوك حول وجود مخطط أوسع.
إلّا أنّ الكاتب يؤكد أنه لم يعثر على أدلة تثبت وجود مؤامرة دولية، متراجعاً بذلك عن ميله الأولي إلى تصديق ما عُرف بـ"الارتباط البلغاري"، ومرجحاً أنّ آغجا تصرّف بمفرده، مدفوعاً باضطرابات شخصية ورغبة في لفت الأنظار.
ويشير الكتاب إلى أنّ إفادات آغجا خلال التحقيق والمحاكمة كانت متناقضة، بل تضمنت ادعاءات غريبة دفعت بعض القضاة إلى التشكيك في سلامته العقلية، فيما بُرّئ المتهمون البلغاريون الذين حوكموا على خلفية القضية.
ورغم غياب الأدلة الحاسمة، ظل يوحنا بولس الثاني مقتنعاً بأنّ جهاز الاستخبارات السوفياتي "كي جي بي" يقف وراء محاولة اغتياله، لكنه أظهر تسامحاً لافتاً عندما زار آغجا في السجن وتحدث إليه على انفراد.
وبعد وفاة البابا عام 2005، أُفرج عن آغجا عام 2010، قبل أن يعود إلى الفاتيكان في كانون الأول 2014 ويضع باقة من الورود البيضاء على قبر الرجل الذي حاول قتله. ويقدّم بلوخي في كتابه سرداً واضحاً ومشوّقاً لهذه القضية المعقدة، رغم أنّ غياب دليل قاطع على وجود مؤامرة يجعل نهايته أقل إثارة مما قد يتوقعه القارئ.
المصدر
منوعات
ساحة القديس بطرس
روما
محاولة اغتيال
البابا يوحنا بولس الثاني
الفاتيكان
المستشفى
كتاب
الحقيقة.
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