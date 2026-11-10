سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان ساندرا دو وال في جامعة الروح القدس – الكسليك: "الإصلاحات أساس التعافي واستعادة الثقة الدولية" (صور)

زارت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان ساندرا دو وال جامعة الروح القدس – الكسليك، حيث شاركت في لقاءين نظمتهما الجامعة، تناول الأول سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان وأولويات الدعم والإصلاح، فيما ركّز الثاني على آفاق التعاون بين الاتحاد الأوروبي وقطاع الأعمال اللبناني.

محاضرة حول سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان والحوكمة والتعافي

ألقت دو وال محاضرة بعنوان: "سياسة الاتحاد الأوروبي تجاه لبنان: الحوكمة والتعافي والطريق إلى الأمام"، نظّمتها أكاديمية الدبلوماسية في الجامعة، وأدارها رئيس الأكاديمية، وزير الخارجية والمغتربين السابق الدكتور ناصيف حتي.

واستُهلّ اللقاء بكلمة ترحيبية شدّدت على أهمية الشراكة بين لبنان والاتحاد الأوروبي، ولا سيما في ظل التحديات الداخلية والتحولات الإقليمية، والدور الذي يؤديه الاتحاد في دعم المؤسسات اللبنانية وتعزيز الاستقرار.

واستعرضت السفيرة دو وال طبيعة عمل بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان وأولوياتها، مشيرة إلى أن حجم الدعم الأوروبي للبنان بلغ نحو 2.4 مليار يورو منذ عام 2021، وشمل المساعدات الإنسانية والتنموية، ودعم القطاع الأمني والمؤسسات العامة والخدمات الأساسية.

وأكدت أن بناء الدولة وتعزيز قدرات مؤسساتها يشكّلان محورًا أساسيًا في السياسة الأوروبية تجاه لبنان، لافتة إلى ضرورة إصلاح القطاع المصرفي، وإقرار قانون الفجوة المالية، وتعزيز استقلالية القضاء ومكافحة الفساد، وتطوير الإدارة العامة على أساس الكفاءة والاستحقاق. كما سلّطت الضوء على برامج الاتحاد الأوروبي في مجالات التعليم والصحة والحماية الاجتماعية وإدارة المياه والبنى التحتية.

وشدّدت دو وال على أن التعافي الاقتصادي المستدام يرتبط باستعادة الثقة بالنظام المالي والمصرفي والتوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، معتبرةً أن تنفيذ الإصلاحات من شأنه أن يتيح للبنان الاستفادة من استثمارات وتمويلات دولية إضافية، ويعزّز فرص النمو والتوظيف.

وختمت بالتأكيد أن الهدف الأساسي للاتحاد الأوروبي يتمثّل في مساعدة لبنان على بناء دولة قوية ومستقرة، قادرة على توفير الخدمات لمواطنيها وحماية مؤسساتها، مشدّدة على ترابط الإصلاحات السياسية والمؤسساتية والأمنية والاقتصادية في تحقيق هذا الهدف.

وعقب المحاضرة، دار نقاش مع الحاضرين، من بينهم سفراء وممثلون عن بعثات دبلوماسية معتمدة في لبنان، تناول دور الاتحاد الأوروبي والمستجدات على الساحتين اللبنانية والإقليمية.

"حين تلتقي الدبلوماسية بقطاع الأعمال": فرص الشراكة والاستثمار

وفي إطار سلسلة لقاءات "Sunset Stories – Executive Talk" ، حلّت السفيرة دو وال ضيفة في لقاء حواري بعنوان: "حين تلتقي الدبلوماسية بقطاع الأعمال"، أدارته مديرة مكتب العلاقات الاستراتيجية مع الشركات في الجامعة الدكتورة مادونا سلامة أيانيان، وتركّز على سبل تعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي والقطاع الخاص اللبناني، والفرص المتاحة أمام المؤسسات والشركات اللبنانية.

واستُهلّ اللقاء بكلمة للدكتورة أيانيان أكدت فيها دور الجامعات في بناء الجسور بين الأجيال والأفكار والسياسات والتطبيق العملي، وتعزيز التواصل بين القطاعين العام والخاص ومجتمع الأعمال، مشدّدةً على أهمية الحوار مع الاتحاد الأوروبي لاستكشاف فرص الشراكة وتطوير المبادرات المشتركة.

كما رحّب النائب الأول لرئيس الجامعة، البروفسور نعمة عازوري، بالحضور، مشيرًا إلى أهمية دور الجامعات في مواكبة التحولات الاقتصادية والسياسية والتكنولوجية، وإعداد قيادات قادرة على مواجهة التحديات وصناعة المستقبل.

وخلال الحوار، أشادت السفيرة دو وال بروح المبادرة وريادة الأعمال لدى اللبنانيين، وبقدرتهم على مواصلة العمل والمثابرة واغتنام الفرص رغم الأزمات الاقتصادية والتحديات الأمنية والمؤسساتية، لافتة إلى الحضور المتنامي للمرأة في عالم الأعمال.

وتناولت مجالات الدعم الأوروبي الموجّهة إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ولا سيما تسهيل الوصول إلى التمويل، وتوفير المنح والضمانات والمساعدة التقنية، إلى جانب تشجيع كفاءة استخدام الموارد والطاقة المتجددة والابتكار والتدريب المهني. كما أشارت إلى أهمية تطوير قدرات الشركات اللبنانية وتعزيز تنافسيتها، بما يمكّنها من تلبية معايير الجودة الأوروبية وتوسيع حضورها في الأسواق الخارجية.

وفي هذا السياق، شدّدت على أن توفير بيئة أعمال شفافة ومستقرة، وتسهيل التمويل، وتطوير الإدارة العامة، تشكّل عوامل أساسية لتعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع الاستثمارات، مؤكدةً أن الثروة الحقيقية للبنان تكمن في موارده البشرية وكفاءات شبابه. ودعت إلى الاستثمار في التعليم والمهارات والابتكار، والاستفادة من الطاقات الشابة في تطوير الاقتصاد وتعزيز الإنتاجية.

وشهد اللقاء تفاعلًا مع أسئلة الحاضرين والطلاب، الذين ناقشوا مع السفيرة تجربتها الدبلوماسية ومسيرتها المهنية والتحديات التي تواجه المرأة في مواقع القيادة. وفي هذا السياق، شجّعت دو وال الشابات على الثقة بقدراتهن وعدم التردد في التعبير عن حضورهن وتولّي مواقع قيادية.