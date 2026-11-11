مؤتمر عن "ديناميات الاغتراب اللبناني" في جامعة الروح القدس (صور)

نظّمت جامعة الروح القدس – الكسليك مؤتمرًا بعنوان: "ديناميات الاغتراب اللبناني"، في حضور وزيرة السياحة لورا لحود، وممثّل وزير الخارجية والمغتربين يوسف الرجّي، السفير سليم بدّورة، وعميد كلية الآداب والعلوم الأب فريد المجبّر، ممثّلًا رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل، ورئيس قسم الصحافة والتواصل الدكتور إدمون بو داغر، وعدد من الأساتذة والطلاب.

وجمع المؤتمر نخبة من الأكاديميين والباحثين والإعلاميين والخبراء من لبنان والخارج، لمناقشة مختلف أبعاد الاغتراب اللبناني وتحولاته، من قضايا الهوية والانتماء والذاكرة الجماعية والصدمات العابرة للأجيال، إلى التواصل بين الثقافات، والازدواجية اللغوية، ومفهوم الوطن، ودور الإعلام في تشكيل صورة الاغتراب ونقل تجارب اللبنانيين المنتشرين، وذلك ضمن ست جلسات متخصصة.

الافتتاح

بو داغر

استهل المؤتمر بالنشيد الوطني اللبناني، تلته كلمة تقديم للإعلامية ماري أنج نوشي، ثم ألقى بو داغر كلمة أشار فيها إلى "أن هذا المؤتمر يُشكّل ثمرة عمل بحثي وتعاون مؤسساتي رائد، أُنجز في إطار مشروع التعاون العلمي PHC Cèdre بعنوان: «DyDiaLib» ، بتمويل من مؤسسة Campus France ووزارة الخارجية الفرنسية. ويأتي هذا المشروع بمبادرة من مختبر IMSIC في جامعة تولون الفرنسية، وتشارك في هذا المسار العلمي الجامعة الأنطونية في بعبدا، وجامعة الروح القدس – الكسليك".

وأضاف: "من خلال هذا المشروع، يسعى الباحثون إلى دراسة آليات تنظيم الانتشارات اللبنانية في العالم، وتحليل تجلياتها في الفضاء الرقمي. كما يتناولون أشكال التعبئة والمشاركة المدنية إزاء القضايا والتحديات التي يواجهها بلد المنشأ، بما يتيح إضاءةً أعمق على التمثلات الاجتماعية، وعلى عملية إعادة التفاوض المستمرة بشأن العلاقة مع الآخر في الفضاء العابر للحدود الوطنية.

وسيكون للباحثين الخمسة المشاركين في هذا المشروع فرصة تقديم مؤلَّفهم الجماعي بعنوان: "ديناميات الانتشار اللبناني"، الذي سيصدر خلال الأسابيع المقبلة عن منشوراتOVADIA ، ضمن سلسلة «Smart Cities» المدن الذكية".

الأب المجبّر

من جهته، ألقى الأب المجبّر كلمة باسم رئيس الجامعة الأب جوزف مكرزل، أكد فيها "أن الاغتراب يشكّل جزءًا أساسيًا من تاريخ لبنان وهويته، مشددًا على أن اللبنانيين، أينما حلّوا في العالم، يحملون وطنهم في ذاكرتهم وثقافتهم وانتمائهم، ويواصلون بناء الجسور بين جذورهم والمجتمعات التي يعيشون فيها.

وأشار إلى أن عودة المغتربين إلى لبنان خلال فصل الصيف تتجاوز السياحة وزيارة الأماكن، لتعبّر عن رغبة في استعادة البيت والعائلة والذاكرة، والتأكد من استمرار الصلة بالوطن، معتبرًا أن هذا الوفاء المتجدد يستحق من لبنان التقدير والاحتضان.

واستحضر الأب المجبّر تجربة الأديب اللبناني جبران خليل جبران، الذي غادر بشري في الثانية عشرة من عمره، لكنه حمل معه ذاكرة الجبال وصوت الأم واللغة، وكتب بالعربية والإنكليزية، ليصبح أحد أبرز الأدباء العالميين. وتوقف عند عبارته الشهيرة "لكم لبنانكم ولي لبناني"، مشيرًا إلى أن جبران، رغم رحيله ووفاته بعيدًا عن وطنه، أوصى بأن يعود جثمانه إلى بشري، حيث يرقد اليوم في مواجهة الجبل الذي شهد انطلاق رحلته.

واعتبر أن سيرة جبران تختصر حكاية الاغتراب اللبناني: الرحيل من دون اقتلاع الجذور، وبناء حياة جديدة من دون التخلي عن الذاكرة، والعودة، جسدياً أو وجدانياً. كما تطرّق إلى الوجه المأساوي للهجرة، مشيرًا إلى أن الرحيل لم يكن دائمًا خيارًا حرًا، بل فرضته الحروب والأزمات المتلاحقة، والانهيار المالي والاقتصادي عام 2019، وانفجار مرفأ بيروت في 4 آب، فضلاً عن استمرار هجرة الشباب الذين تتولى الجامعات تعليمهم وإعدادهم، قبل أن ترافقهم إلى أبواب المطارات بحثاً عن فرص في الخارج.

وفي هذا الإطار، شدد على مسؤولية الجامعة، مؤكدًا أن دورها لا يتمثل في منع طلابها من الرحيل، بل في تزويدهم بالمعرفة والقيم التي تحمي هويتهم من الضياع، ومساعدتهم على فهم معاني الانتماء ونقل الذاكرة والحفاظ على الروابط مع الوطن، بحيث لا يتحول السفر إلى قطيعة نهائية مع الجذور.

الوزيرة لحود

وفي ختام الافتتاح، ألقت الوزيرة لحود كلمة أكدت فيها أن القطاع السياحي في لبنان يواجه تحديات كبيرة في ظل عدم الاستقرار الأمني والهشاشة الاقتصادية والتوترات الإقليمية، ما يؤثر مباشرة في قدرته على التخطيط واستقطاب السياح والاستثمارات الأجنبية.

وشددت على الدور المحوري الذي يؤديه الاغتراب اللبناني في دعم القطاع السياحي، باعتباره أحد أبرز محركاته وعوامل صموده، من خلال عودة المغتربين وإنعاشهم المطاعم والمؤسسات التجارية وبيوت الضيافة والمهرجانات والمناطق اللبنانية. ورأت أن الاعتماد على الارتباط العاطفي وحده لم يعد كافيًا لضمان استدامة السياحة، لا سيما مع اختلاف علاقة الأجيال الثانية والثالثة من المغتربين بوطنهم الأم، وازدياد تطلعاتهم ومقارنتهم بين الوجهات السياحية من حيث الأسعار والخدمات وجودة التجربة.

وأوضحت أن المطلوب هو تقديم أسباب جديدة تدفع هذه الأجيال إلى اكتشاف لبنان، ليس فقط من خلال زيارة بلداتهم ومنازل عائلاتهم، بل أيضًا من خلال التعرف إلى مناطقه الطبيعية ومساراته الجبلية ومحمياته ومزارع الكرمة ومأكولاته المحلية ومهرجاناته ومواقعه الدينية والثقافية، بما يتيح لهم بناء علاقة شخصية ومتجددة مع وطنهم.

وفي سياق تطوير القطاع، لفتت لحود إلى ضرورة تحديث آليات جمع البيانات السياحية وتوحيدها، مشيرة إلى أن الأرقام المتوافرة حاليًا حول عدد الوافدين لا تعكس بصورة دقيقة طبيعة زياراتهم، أو حجم إنفاقهم، أو مدة إقامتهم، أو المناطق التي يستفيد منها وجودهم. وأكدت أن إحدى أولوياتها تتمثل في إنشاء نظام متكامل للبيانات يتيح قياس الواقع الاقتصادي للسياحة واتخاذ قرارات مبنية على معلومات موثوقة، بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

وأشارت إلى أن الوزارة باشرت عملية تحول رقمي عميقة، شملت تطوير إجراءات منح التراخيص السياحية وإطلاق منصة إلكترونية تتيح للمؤسسات تقديم طلباتها ومتابعتها، فيما توفر للوزارة آلية واضحة لإدارة الملفات وتعقبها. واعتبرت أن تبسيط هذه الإجراءات وتسريعها وتعزيز الشفافية فيها يشكل عاملًا أساسيًا لتشجيع الاستثمار، مؤكدة أنها لم توقّع منذ توليها الوزارة أي ترخيص استثنائي، انطلاقًا من ضرورة تطبيق معايير السلامة والصحة والبناء والوقاية من الحرائق بصورة عادلة على جميع المؤسسات.

كما أقرت بأن القطاع لا يمتلك حتى اليوم آلية عامة قادرة على تعويض الخسائر الناتجة من اندلاع حرب أو إلغاء الحجوزات على نطاق واسع أو توقف الرحلات الجوية، معتبرة أن الاستقرار السياسي والأمني يبقى العامل الأساسي في بناء الثقة لدى السائح وشركات الطيران والمستثمرين. وشددت على أن سيادة الدولة وحصرية قرار الحرب والسلم ليستا مجرد مسألة سياسية، بل لهما انعكاسات اقتصادية مباشرة على مستقبل السياحة.

وتطرقت إلى التحذيرات وإرشادات السفر الصادرة عن بعض الدول، معتبرة أن الحملات الإعلانية لا يمكنها تغيير التقييمات الأمنية الصادرة عن الحكومات الأجنبية، وأن الحل يكمن في تحسين الواقع الأمني، والحفاظ على التواصل المنتظم مع الشركاء الدوليين، وتزويدهم بمعلومات دقيقة حول تطورات الوضع في لبنان.

وعن التواصل الإعلامي والترويج السياحي، أكدت لحود أن الوزارة لا تسعى إلى تقديم صورة وردية تتجاهل التحديات التي يواجهها البلد، بل إلى إبراز المبادرات والأنشطة التي تستمر رغم الظروف الصعبة، من مهرجانات وفعاليات فنية ومسارات جبلية واستثمارات فندقية وإنتاج محلي. وأشارت إلى تحديث حضور الوزارة على منصات التواصل الاجتماعي بهدف نقل صورة واقعية عن النشاط السياحي في مختلف المناطق، وتسليط الضوء على المبادرات والمؤسسات التي تواصل تطوير خدماتها.

وفي ما يتعلق بالاغتراب، شددت على ضرورة عدم التعامل مع المغتربين باعتبارهم مجرد مصدر للإنفاق، بل كمسافرين يمتلكون خيارات متعددة وتوقعات واضحة، من حيث جودة الخدمات والأسعار والمعلومات وسهولة التنقل، مؤكدة أن مسؤولية لبنان تكمن في تقديم تجربة سياحية تستحق عودتهم.

ودعت إلى توسيع مفهوم السياحة وعدم حصره بالموسم الصيفي، من خلال تنشيط السياحة الدينية والطبية والثقافية والغذائية والرياضية، إلى جانب سياحة المؤتمرات والمهرجانات والطبيعة، بما يضمن استقطاب الزوار على مدار السنة.

وختمت لحود بالتأكيد أن السياحة يمكن أن تشكل رافعة اقتصادية واجتماعية تسهم في خلق فرص عمل وتحفيز الاستثمار في المناطق، من خلال دعم المطاعم والمرشدين السياحيين والمزارعين والحرفيين والمؤسسات الصغيرة. واعتبرت أن الهدف هو تحويل الارتباط العاطفي بلبنان إلى علاقة مستدامة ذات أبعاد اقتصادية وثقافية وإنسانية، بحيث تكون العودة إليه بدافع المحبة والفضول والمتعة والعمل، والأهم لأن التجربة فيه تستحق ذلك.