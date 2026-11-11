نظرية "لغات الحب الخمس": هل لا تزال صالحة لترميم العلاقات في عصرنا؟

على الرغم من مرور أكثر من ثلاثة عقود على طرحها، لا تزال نظرية "لغات الحب الخمس" تفرض حضورها القوي في الثقافة الشعبية وتطبيقات المواعدة الحديثة، إذ تخطّى عدد الّذين خضعوا لاختبارها الشهير عبر الإنترنت 150 مليون شخص حول العالم. غير أنّ هذا الانتشار اللافت يواجه اليوم شكوكاً وتساؤلات متزايدة لدى خبراء واختصاصيين في علم النفس حول مدى فائدتها العلمية في فهم العلاقات المعقّدة.



وكان القس الأميركي غاري تشابمان قد طرح هذه الفكرة لأول مرة عام 1992، مبرزاً أن البشر يعبرون عن عواطفهم ويتلقونها عبر خمس فئات رئيسية: كلمات التقدير، قضاء الوقت المميز، تقديم الخدمات، تلقي الهدايا، والتلامس الجسدي. واستند تشابمان في نظريته إلى ملاحظات شخصية من دون استناد إلى أبحاث علمية أكاديمية.



وفي هذا السياق، تؤكد الدكتورة سارة إيمرسون، الاختصاصية في علم النفس الإرشادي، أنّ مفهوم لغات الحب أصبح حاضراً باستمرار في جلسات الاستشارات الزوجية، إلا أنها تشير إلى أنّ الأبحاث الحديثة تفنّد فرضية حصر التعبير العاطفي في خمس فئات محددة يخضع لها كل فرد بشكل صارم.



من جانبها، تحذّر المعالجة النفسية جورجينا ستورمر من التبسيط المفرط الذي تفرضه هذه النظرية، مشيرةً إلى إمكانية استغلالها بشكل خاطئ أو حتى توظيفها كوسيلة للإكراه العاطفي أو الجسدي داخل العلاقة، تحت ذريعة تلبية "لغة الحب الخاصة" بأحد الطرفين. وتزداد هذه المخاوف بالنظر إلى بعض النماذج الواردة في كتاب تشابمان الأصلي، والتي اعتمدت على توجيهات دينية شجّعت على التكيّف مع سلوكيات غير متكافئة بدلاً من معالجتها.



ويرى الخبراء أنّ تعزيز التواصل وصيانة العلاقات يتطلبان خطوات أكثر فاعلية من مجرد الاعتماد على الاختبارات.



ويأتي في مقدمة ذلك الإنصات الفعال والاستماع المتفهم للطرف الآخر من دون اكتفاء بانتظار الدور في الكلام، إلى جانب استخدام عبارات التعبير الذاتي التي تبدأ بـ "أنا" لتوضيح المشاعر وتجنب إلقاء اللوم.



كما يشدد المختصون على أهمية تقبّل الخلافات باعتبارها أمراً طبيعياً، مع اختيار التوقيت المناسب لمناقشة القضايا الشائكة، والتجاوب المستمر مع مبادرات التقارب ومحاولات الشريك للتواصل، حتى وإن كانت عبر تفاصيل بسيطة وغير مباشرة.