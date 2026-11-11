مادورو يقضي وقته في السجن بقراءة القرآن والإنجيل

يقضي الرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، المحتجز حاليًا في سجن ببروكلين في نيويورك، وقته في قراءة نصوص دينية وفلسفية، من بينها القرآن والإنجيل، في ظل اهتمام متزايد لديه بالروحانيات منذ دخوله السجن.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز"، نقلًا عن مصادر مطّلعة على ظروف احتجازه، فقد تعمّق اهتمام مادورو بالشؤون الدينية منذ سجنه، إذ يشارك باستمرار في نقاشات حول المسائل الدينية مع حراس السجن ورجال الدين العاملين فيه.

وأشار التقرير إلى أنّ مادورو التقى أيضًا قسًا مسيحيًا وحاخامًا يهوديًا، لافتًا إلى أنّ اهتمامه بالروحانيات يعود إلى فترة سابقة لاعتقاله، لكنه بات أكثر وضوحًا خلال فترة احتجازه.

وسبق لمادورو أن تحدث علنًا عن أصوله اليهودية، مشيرًا إلى أنّ أجداده كانوا من اليهود السفارديين الذين هاجروا إلى فنزويلا من جزر الأنتيل الهولندية، إلا أنّ مقربين منه أكدوا أنه لم يُظهر اهتمامًا خاصًا باليهودية قبل اعتقاله.

ولفت التقرير إلى أنّ مادورو استخدم الدين خلال مسيرته السياسية لكسب الدعم، ولا سيما من أوساط الإنجيليين في فنزويلا، كما أقام في مرحلة سابقة علاقة وثيقة مع كاهن كاثوليكي.

ويُحتجز مادورو حاليًا في مركز الاحتجاز الفيدرالي في بروكلين، ومن المقرر أن يمثل أمام القضاء العام المقبل، لمواجهة اتهامات متعددة، من بينها التآمر لتهريب آلاف الأطنان من الكوكايين إلى الولايات المتحدة. كما تواجه زوجته سيليا فلوريس اتهامات في القضية نفسها.