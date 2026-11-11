انفصلت عنه فحاول صدم سيارتها والنتيجة صادمة… حادثة توثّقها كاميرات المراقبة في هذا البلد (فيديو)

في حادثة وثّقتها كاميرات المراقبة في البرازيل، حاول رجل صدم سيارة شريكته السابقة، بعدما رفض تقبّل انتهاء علاقتهما، إلا أنّ محاولته انتهت بانقلاب سيارته على سقفها.

وأظهرت اللقطات الرجل، البالغ من العمر 47 عامًا، وهو يقود بسرعة باتجاه سيارة شريكته السابقة، البالغة 52 عامًا، ويصطدم بها، قبل أن يفقد السيطرة على مركبته إثر اصطدامها بالرصيف، لتنقلب في وسط الطريق.

ونجاَت المرأة من الحادث من دون إصابات، فيما نُقل الرجل إلى المستشفى لتلقي العلاج، قبل أن تضعه الشرطة قيد الاحتجاز.

ووقعت الحادثة في مدينة برايا غراندي، التابعة لولاية ساو باولو البرازيلية، في الأول من تشرين الثاني، فيما أفادت تقارير محلية بأنّ المرأة طلبت إصدار أمر حماية بحق شريكها السابق، بعدما تعرّضت سيارتها للاصطدام المتعمّد.

وسُجّلت القضية لدى الشرطة باعتبارها إتلافًا للممتلكات وعنفًا منزليًا، فيما لا تزال ملابسات الحادثة قيد التحقيق.